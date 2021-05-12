基隆婦人發燒4天確診　市府提8點應變：八大場所不排除停業

記者郭世賢／基隆報導

新冠肺炎疫情升溫！台灣新冠肺炎病例今暴增16例確診，其中案1217是50多歲女性，在基隆長庚被驗出確診。基隆市長林右昌12日下午主持疫情會議，要求各單位上緊發條，並宣布社大、長青學院課程及流動夜市等都暫停1個月，呼籲民眾減少出入公共場所，也不要傳播不實訊息。

林右昌表示，大台北都會圈的1千萬人口是生命共同體，沒有人可以置身事外，防疫工作需要地方跟中央合作，各縣市之間也要進行區域聯防，大家一起合作，因此在宜蘭跟新北出現案例之後，基隆市同步採取防疫措施，逐一檢視執行狀況。

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▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢攝）

經各單位在防疫會議中討論，做成多項結論：1、本市社大、長青學院課程暫停1個月、課程延後1個月；英語村遊學、職探中心體驗等跨校交流及戶外教學皆一律暫停；2、全市里民活動中心暫不外借；3、本市流動夜市停業1個月；4、街頭表演許可暫停1個月；5、關懷據點暫停1個月；6、包括體育館二樓在內，校園暫停開放1個月；7、八大場所持續進行稽查及宣導，如疫情進一步擴大，不排除停業；8、原住民會館暫停1個月。

林右昌說，因應疫情升溫，特別呼籲所有國人、同胞，大家應該團結在一起，落實自身防疫工作，這才是當前能夠阻絕病毒傳染的最重要事情，每一個人都是防疫的尖兵，做好自身防疫的工作，才能打贏這場疫情的戰爭，民眾若非必要盡量避免出入公共場所，減少群聚以及不當的接觸，確實執行防疫工作。

有關媒體報導指出，「基隆市消防局某分隊全分隊21人隔離中」，林右昌鄭重澄清，目前該消防分隊同仁都是正常休假、正常出勤，分隊同仁也未被匡列在相關接觸者的名單當中，同仁是以最高的標準來自行管理。

目前載送病患的2位消防員已由指揮中心匡列並進行居家隔離，其餘隊員目前都是正常勤休，並以最高防疫管理為原則，若分隊轄區有救護狀況，會先由周邊分隊支援，但有其他勤務仍照常。

林右昌呼籲符合施打公費疫苗的人員，儘快施打疫苗；另外這幾天有很多不實訊息傳播，請大家依照中央防疫指揮中心所公布的訊息，呼籲民眾不要因為傳播錯誤訊息而觸法。

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