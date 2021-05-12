疫情升級　醫專加冠儀式線上進行...男護士：盡力給需要的人幫助

▲桃園市新生醫專配合疫情，12日舉行的加冠儀式採取線上觀賞方式舉行，學生代表保持社交距離等候加冠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新生醫專12日在國際護士節舉辦加冠儀式，面對嚴峻疫情，校方配合防疫規定採線上觀摩方式舉行，由學生代表逐一接受師長加冠象徵邁入護理專業的重大里程，其中少數的男護士更是焦點，男護士代表劉薩姆耳指出，未來將竭盡所能，給需要的人幫助。

▲桃園市新生醫專12日舉行的加冠儀式，學生代表接受師長點燃蠟燭象徵薪火相傳。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新生醫專今天上午舉行加冠儀式，校方配合防疫，僅由學生代表出席加冠活動會場，其他同學則在線上觀賞，以班為單位輪流接受師長加冠。全校專二736名護理科學生進行加冠儀式後，象徵即將赴醫療機構實習，「加冠」則象徵護生成年，將邁入護理專業重大里程。傳光儀式是師長在南丁格爾肖像前引燃燭光，護生接引後宣誓效法南丁格爾「燃燒自己，照亮別人」精神，學生面對嚴峻疫情，個個都強調「不畏懼、充實自我、竭盡所能助人」。

▲桃園市新生醫專12日舉行線上加冠儀式，男護士劉薩姆耳（右）強調，未來將竭盡所能，給需要的人幫助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今年接受加冠護師生總計15班共736人，其中男護生有73人，師生面對嚴峻疫情，仍保有正向態度，持續用心學習護理專業、真心關懷。傳光儀式由校長駱俊宏與護理科主任蔡琇文共同引燭點燃護理之光，再由老師逐一為學生點燃手中蠟燭，此時也點燃了學生心中對護理的熱忱。

新生醫專董事長劉奕彩勉勵，護理科學生戴上帽子、別上臂章，就是肯定，希望帶給同學們信心與勇氣，可以面對未來的護理工作。接受加冠後，護生將在今年暑假陸續至各大醫院實習，發揮在校所學，在臨床老師指導下實際學習照顧個案，接受臨床實務的挑戰。

▲桃園市新生醫專12日舉行的加冠儀式，場外還舉辦就業博覽會，讓學生了解各大醫療院所特色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

礙於防疫限制，學生家長無法到場觀禮，護生代表劉妤庭說，早已選定護理志業，儘管有風險，若考取國家證照，即可證明我的專業；虔誠基督徒男護生劉撒母耳則說，父母親都鼓勵與支持他，未來將盡己所能，給需要的人幫助。

除了加冠活動外，校方也特別安排全國各大醫療院所提供的就業博覽會，透過歷屆學長學姊介紹，希望學弟妹未來完成實習與畢業後，能到各大醫療院所接受更專業的醫護挑戰。

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