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心機男菲國寄8槍返台！密揪在台3友收貨　結果「無貨可收」完敗

▲桃園市江姓、陳姓、劉姓與張姓等4名男子於2019年2月間從菲律賓進口8把制式手槍透過貨運運送至台灣，後來被菲律賓海關查獲，江等4人被桃檢起訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市江姓、陳姓、劉姓與張姓等4名男子於2019年2月間從菲律賓進口8把制式手槍透過貨運運送至台灣，後來被菲律賓海關查獲，江等4人被桃檢起訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

江姓男子在菲律賓覓得國外賣家寄送8把制式手槍，再透過陳姓、劉姓與張姓男子分工負責，2019年2月間自菲律賓運送貨物夾藏槍枝，透過不知情國際貨運公司運送來台，但遭菲律賓海關查獲，通知台灣警方處理，刑事局在桃檢指揮下勘驗屬實，再循線於國內查獲江男等4人到案，江等4人坦承分工負責制式手槍自菲國寄送至台灣等事實，桃檢歷經2年調查，12日偵結依違反槍砲條例未遂等罪嫌將4人提起公訴。

檢警調查，40歲的江姓男子於2018年11月間與姓名不詳之國外男子，欲自菲律賓以貨物運送方式夾藏制式手槍來台，再夥同25歲的陳姓男子、26歲的劉姓男子與28歲的張姓男子分工合作，江負責自菲國寄送槍枝，陳等3人負責在台灣收件再交由江處理，本案若成功運送來台，陳可獲利約10至20萬元，劉男與張男則可獲利每把槍枝9千元之事實。

江男於2019年2月13日自菲國以貨運夾藏8把制式手槍欲運送至台灣，包括6款美製史密斯、COBRA廠CA-380等制式手槍、奧地利GLOCK廠19型制式手槍、德國HK廠P2000型制式手槍與以色列IWI廠JERICHO 941 PSL型制式手槍等，結果貨運在菲國馬尼拉國際機場時被海關查獲有異，拆封查獲具殺傷力制式手槍8把，通知我國駐菲國代表處勘查屬實，再由刑事局國際科報請桃園地檢署指揮偵辦，循線查獲江姓男子等4人到案。

江男等4人坦承4人共謀運輸槍枝，由江負責自菲國寄送槍枝，陳等3人在台灣負責收件之事實，桃檢根據菲國海關扣得寄往台灣8把制式手槍照片等佐證，桃檢歷經2年多搜查後確認江等4人犯罪證據屬實，偵結依違反槍砲彈藥管制條例未遂等罪嫌將江等4人提起公訴。

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