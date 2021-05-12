基隆確診婦「進香足跡完整外洩」！　高雄衛生局要查內鬼

▲網路瘋傳基隆確診婦人足跡史，衛生局將徹查內鬼。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

指揮中心12日公布新增16例本土個案，其中案1217為基隆50多歲婦人。高雄市政府下午召開防疫小組會議，會後由市長陳其邁證實，確診婦人曾到高雄進香，且在高雄待了14小時。不過在會後記者會前，網路就瘋傳一張基隆確診婦人的足跡史，高雄市衛生局已著手調查內部資料為何會外流。

國內爆發本土社區感染，基隆一名50多歲確診婦人曾在5月1日參加80人進香團，分乘兩部遊覽車到高雄進香，因應警戒提升至第二級，高雄市政府防疫工作小組12日再度召開防疫會議，原定會後應公布此案匡列人數以及高雄市近期活動是否停辦或延期舉行。

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▲基隆確診婦曾到高雄宮廟參加廟會活動。（圖／記者許宥孺攝）

未料，在記者會開始前，網路上就開始瘋傳一張「基隆市確診個案於高雄市活動歷程」，內容詳細說明婦人1日搭車地點、遊覽車車牌，行程期間還去過哪些宮廟，當日下午5點，該進香團抵達大寮區某宮廟，並且舉行戶外辦桌晚宴，當晚入住市區某香客大樓，甚至連房間人數都敘述得一清二楚。

▲基隆確診婦人曾住高雄某香客大樓5樓12人房。（圖／記者吳世龍攝）

《ETtoday新聞雲》第一時間取得此張圖卡後，隨即向衛生局查證，企劃室第一時間表示，「此張圖非衛生局公布」，記者詢問：「內容正確嗎？」企劃室強調，「足跡由中央流行疫情指揮中心公布」。

記者分別前往圖卡中提到的宮廟、香客大樓以及飯店查看，確實拍到防疫人員正在現場消毒，廟方也證實此訊息。

陳其邁在會後記者會被記者追問，網路瘋傳的圖卡內容是否正確，他表示：「疫調結果由指揮中心統一宣布，按照傳染病防治法，來源不明或未經證實的訊息，拜託大家不要把訊息傳播。」顯然也了解，疫調結果已經在網路上曝光。

衛生局表示，網路流傳的圖卡並非由高雄市衛生局或指揮中心發布的資訊，也不是來自會議中的簡報檔案截圖，無論圖表中的資訊是否正確，衛生局將調查內部資訊為何會外流。

衛生局強調，所有COVID-19確診個案足跡資訊皆以中央流行疫情指揮中心公布為準，高雄市政府衛生局並未公布任何足跡相關訊息，也呼籲民眾勿再轉傳非來自中央流行疫情指揮中心或未經證實之資訊，以免觸犯傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，一旦觸法依法可開罰新臺幣300萬元以下罰金。

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