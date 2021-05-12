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6月大兒流鼻涕無意識　莽父「高舉半空搖晃」搶救25天不治

▲桃園市李姓男子去年5月間見未滿6月大兒子流鼻涕，竟高舉半空中搖晃，後發現漸漸無意識緊急送醫，經急救25天後不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市李姓男子去年5月間見未滿6月大兒子流鼻涕，竟高舉半空中搖晃，後發現漸漸無意識緊急送醫，經急救25天後不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年5月間發現未滿6個月大兒子流鼻涕且意識不清，竟然高舉半空中搖晃企圖搖醒，後覺得情況有異趕緊送醫，院方檢查出有受虐性腦傷，到院前已無呼吸心跳，經插管急救延至6月12日仍宣告不治，男童生母質疑兒子受虐報警提告；李男偵訊時坦承曾將男嬰高舉半空搖晃之事實，桃檢根據醫院診斷證明與法醫驗屍報告，確認生前曾受頸部外傷後因損及中樞神經及呼吸衰竭致死，12日偵結依過失致死罪嫌將李提起公訴。

檢警調查，李姓男子為黃姓男嬰之生父，並與男嬰生母黃女、外祖母共同居住，去年5月18日下午2時許，李男發現男嬰有流鼻涕症狀且意識漸漸不清，居然將其高舉半空中搖晃，企圖搖醒男嬰，但後來發現男嬰仍無意識，趕緊送往林口長庚醫院急救。

院方指出，男嬰到院後已無呼吸心跳，有受虐性腦傷，經心肺復甦術搶救後回復心跳，但有合併缺氧性腦病變、瀰漫性視網膜出血、玻璃體出血與身體左眼等處有瘀青、第5與第6節脊椎出血等症狀，經住院插管治療延至6月12日下午1時許因病情加重拔管宣告不治。

桃檢偵訊時，李男承認曾在4、5月睡覺時不慎以右手腕撞傷男嬰，也坦承有高舉男嬰在半空試圖搖醒等犯行，但否認故意虐待傷害兒子；黃姓外曾祖母也作證，當天中午她陪外曾孫在床上玩，當時並無異狀，李回來後讓其接手照顧，但未久急忙說要叫救護車送醫；黃女也指證，她於同年4月間離家後由李男負責照顧之事實。

桃檢發現，黃姓男嬰平時由李男照顧，黃姓外曾祖母並非主要照顧者，案發時李坦承有將男嬰高舉搖醒之事實，根據法醫與醫院診斷證明，男嬰脊椎等處有多處出血，顯見男嬰內外傷應是李男劇烈搖晃造成；檢方審酌，本案調應查無李男、黃姓外曾祖女有故意傷害男嬰犯意，偵結依過失致死罪嫌將李男提起公訴，黃姓外曾祖母則獲不起訴處分。

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