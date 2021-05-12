危險了！萬華阿公店2人確診　北市緊急趕往龍山寺周圍消毒

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心12日公布新增16例本土病例，1例調查中，創下防疫工作開展以來的新高。指揮官陳時中也證實，案1220、案1221，工作地點分別位在萬華三水街「鴻達茶藝館」、西園路1段「楓香清茶館」，兩者一個是在雙和醫院，一個是在仁愛醫院被驗出確診。

▲萬華茶室傳出有員工確診，北市環保局緊急進行防疫消毒 。（圖／記者屠惠剛攝）



今日新增個案包括3例為宜蘭遊藝場群聚接觸者（案1216、案1231、案1232），10例為案1203接觸者（案1218、案1219，案1223至案1230），3例感染源待釐清（案1217、案1220、案1221）；1例調查中個案為案1187接觸者（案1222）。

由於今早也傳出雙和醫院驗出確診者，因此急診室醫護全數採檢。案1220為六十幾歲女性，案1221為五十多歲女性，陳時中在記者會上也證實，一個是在雙和醫院，一個是在仁愛醫院被驗出來。

案1220、案1221的居住地分別是北市跟新北，只是工作地點都在萬華區，因此北市環保局12日下午也緊急派員到龍山寺一帶進行消毒工作。

環保局局長劉銘龍指出，目前有2個茶室有確診案例，北市12日接獲通報後，在三水街、西園路一段等處完成第一次清消，下午再動員消毒班12班、共60名隊員，針對萬華區域進行擴大噴消。

劉銘龍指出，在萬華區域以西門町為核心進行噴消，包括龍山寺周邊、西園路一段、艋舺公園、剝皮寮、萬華車站與三水市場等。有較多社區的南萬華、環南果菜市場一帶，也會規畫人力進行噴消，希望今能夠把萬華防疫大消毒執行完畢。

劉銘龍強調，只要指揮中心公布足跡，都會進行全面性消毒，呼籲市民不必恐慌，針對公共區域會做好消毒防疫工作。

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