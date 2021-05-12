北市版建商囤房稅通過！囤1.5年稅率2%　7月上路

▲北市版建商囤房稅通過，待銷售期1.5年，稅率微幅調高到2％。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市法規會12日正式通過「建商囤房稅」！市府版草案規定的待銷售期，從1年提升至1.5年，稅率微幅調高到2％，送議會審議。北市議會下午經討論後，順利完成二、三讀程序，延宕2年的台北市房屋稅徵收自治條例修正案終於過關，預計最快今年7月公布實施，明年開徵。

北市財政局長陳家蓁表示，新制將於今年7月公布實施，明年起開徵新稅率。陳說，原本市府修正版本是起造人的待銷售期1年1.5%稅率，經過法規會委員討論最後決議1.5年2%稅率。

陳家蓁指出，就目前狀況，目前房屋持有1年內的銷售率達8成，銷售狀況還不錯，最重要目的是希望建商能儘速釋出房屋，避免囤房，因此朝這方向立法。

去年北市府提案修改囤房稅，將起造人（指建商）的待銷期從3年縮為1年，優惠稅率維持1.5%。過程中議員也提出多種版本，有議員提出待銷期稅率的稅率應提高至2%或3%，另也有議員建議應把待銷售期縮短為1年，才能有效給建商壓力。

經討論後，最後採取折衷版本，上周法規委員會主席王浩最後裁示，建商囤房稅優惠年限從1年放寬為1.5年，但稅率從1.5%調高到2%。