沒在怕！部落客爆彰化賞花遊客未戴口罩　規勸反被嗆：其他人也沒戴

▲旅遊作家許傑今天到彰化虎山巖金針花景點，現場沒有防疫措施也沒人戴口罩。（圖／許傑,旅行圖中臉書專頁授權提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣今（12日）一口氣暴增16個本土案例，瀕臨提升疫情警戒第三級的臨界點，但在疫情如此嚴峻下，仍然有許多人出外不戴口罩配合防疫。旅遊作家許傑就在臉書專頁分享，今天到彰化知名金針花景點「虎山巖」，現場沒人做控管人潮和手部消毒與量體溫，許多民眾也沒戴口罩，開口提醒還被反嗆：「其他人也沒戴阿。」

花壇虎山巖三級古蹟擁有平地最大金針花海，現在正是花季，吸引不少賞花人潮，但隨著本土案例持續增加，衛福部長陳時中也表示現在台灣疫情嚴峻，但許傑說，今天來到虎山巖，不但沒人控管人潮，也沒有人手部消毒與量體溫，現場許多賞花民眾大多沒戴口罩，且並不是因為要拍照而沒戴，而是全程都沒戴，好心規勸還被反嗆：「其他人也沒戴阿。」

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為此許傑直接直接打電話去彰化縣政府專線反應，但縣府人員卻反問他「這裡是私人景點嗎？」對於現場無人控管人潮捍未戴口罩情況毫不關心，最後更開始互踢皮球，不是說轉接到宗教科，就是請他晚點打電話，對比彰化縣政府新聞處臉書專頁用12張圖宣導「彰化縣政府相關防疫措施、活動公告」相當諷刺。