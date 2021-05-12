快訊／不升第三級警戒！蘇貞昌籲：一定要更小心、落實防疫SOP

▲蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

疫情指揮中心12日召開記者會宣布，今天新增16例本土個案、1例調查中。由於幾乎滿足防疫升級三級特設的條件，外界關注是否會進一步升高應對措施？蘇貞昌12日表示，「今天還有一些狀況，更要小心，但並沒有要升級」，呼籲國人一定要把指揮中心要求的防疫SOP做到位。

由於疫情嚴峻，幾乎已經滿足防疫升級三級特設的條件，蘇貞昌說，因為全體同胞一起努力，台灣防疫做出好成績，1年多來相對平安，如果看到周邊國家，馬來西亞前天才剛宣布，全國封城1個月；日本第4波疫情再起，我們看到台灣也有幾起狀況，所以昨天已經在指揮中心特別要求所有部會以即防疫中心，大家再加油。

「今天還有一些狀況，更要小心，但並沒有要升級。」蘇貞昌提醒，是要把昨天指揮中心要求的防疫SOP，大家一定要到位，同時也拜託第一線的醫療院所，有任何狀況盡早通報。

蘇貞昌接著說，要跟國人同胞報告，所有防疫物資包括口罩、酒精、消毒物資、衛生紙等等，政府經過一年多來非常好的準備，非常充分，請大家放心。最重要就是，大家務必做好所有的防疫措施，只要全體同胞繼續做到防疫中心要求的SOP，台灣一定可以繼續維護安全。

另外，昨天一席「該收心」，被外界解讀是怪罪國人防疫不確實，蘇貞昌說，就像經過暑假要開學了，就要大家一起來收心，過去1年多來因為防疫成功，台灣沒有嚴峻的疫情，難免會久了鬆懈，所以現在大家一起來收心。

「這不是對個人，而是對全體。」蘇貞昌說，不論是政府、人民或任何的人，因為我們都同周一命，所以大家一起收心，一起面對，尤其是有變化的病毒，我們都一起收心，大家非常嚴正以待，不要掉以輕心，才能做到防疫安全。

其他人也看了這些新聞...

► 防疫警戒恐升第三級 雙北措施大型活動停辦一次看

► 禁陪考！北市國中會考採5大措施 吃午餐得用「防疫隔板」

► 新北畢業典禮改線上 三重、蘆洲、新莊、五股社區大學停課

►振興一下我們的美麗