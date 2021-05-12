　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

照片曝光！萬華鴻達茶藝館「門口妹子坐一排」　老司機懂了

臺北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」（圖／翻攝Google地圖）

▲台北市萬華區三水街鴻達茶藝館。（圖／翻攝Google地圖）

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增16例本土病例，包含2例是萬華區確診者，其中一女（案1220）工作地點位於三水街的「鴻達茶藝館」。就有網友上Google地圖查看，發現街景意外拍下門口有一整排妹子，忍不住好奇到底是賣什麼茶？

網友12日在PTT發文，提到看指揮中心公布今日有1例確診個案發生在台北市萬華區「鴻達茶藝館」，他在好奇心驅使下，上Google地圖查了街景，結果腦中冒出更多問號，「是真的賣茶的嗎？賣茶要這麼多人在門口一起泡茶嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光後，門口女子坐一排的景象讓老司機秒懂，「怕爆，我爸很愛去這種地方」、「這次會不會團滅一堆老人」、「50嵐的媽媽，60嵐」、「老茶啦，茶溫很燙」。

陳時中表示，案1220為60多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於同日、5月7日及5月8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診（Ct值25），感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者30人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

今日記者會上，有媒體提問是否因為「茶店」工作特殊，導致找不到感染源？對此，陳時中表示「我是沒去過，但如果親密接觸，口罩沒戴好，就有疑慮，會請警政單位積極去查，發現違規就開罰，做不到防疫就停業。」

ET快訊
萬華阿公店2人確診　陳時中：在「雙和、仁愛醫院」被驗出
快訊／侯友宜宣布：運動中心、圖書館等公共場所全面關閉
照片曝光！萬華鴻達茶藝館「門口妹子坐一排」　老司機懂了
快訊／侯友宜宣布：八大場所一律停業　營業場所全面人流管制
萬華阿公店2確診「工作型態特殊」難找感染源！陳時中回應了
50歲女基隆長庚驗出確診！曾5度到診所就醫　接觸者匡列25人
LIVE／新增本土16例　新北市緊急宣布新措施
單日增16例本土「警戒維持二級」　莊人祥說明不升級原因
「蘆洲獅子會前會長1傳10」恐是超級傳播者？　莊人祥回應了
指揮中心啟動「防疫6大方向」　無法做到3件事強制關閉休閒娛樂
「萬華清茶館2人確診」感染源不明　匡列42人隔離
再增3例感染源不明！　無關羅東、蘆洲群聚
羅東遊藝場再增3確診！　活動足跡公布
快訊／蘆洲獅子會會長「接觸者10人確診」
快訊／暴增16例本土！　創單日歷史新高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

若升3級警戒「室內只能5人」無法上班？　陳時中：指的是聚會

基隆確診婦「大寮王爺廟進香2日」！　陳時中證實：已通知南部政府

不斷更新／本土+7進入社區感染　「各縣市防疫措施」懶人包一次看

有「疫情或缺水」開放使用免洗餐具！　環保署：各縣市自行決定

萬華阿公店2人確診！陳時中證實：在「雙和、仁愛醫院」被驗出

照片曝光！萬華鴻達茶藝館「門口妹子坐一排」　老司機懂了

阿公店2確診「工作特殊」難找感染源！陳時中：親密接觸防護沒做好

本土案例單日暴增！　北投好市多出現衛生紙搶購潮

50歲女基隆長庚驗出確診！曾5度到診所就醫　接觸者匡列25人

華航案持續！增1空服員染疫「曾與案1187機師執勤越南」

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

若升3級警戒「室內只能5人」無法上班？　陳時中：指的是聚會

基隆確診婦「大寮王爺廟進香2日」！　陳時中證實：已通知南部政府

不斷更新／本土+7進入社區感染　「各縣市防疫措施」懶人包一次看

有「疫情或缺水」開放使用免洗餐具！　環保署：各縣市自行決定

萬華阿公店2人確診！陳時中證實：在「雙和、仁愛醫院」被驗出

照片曝光！萬華鴻達茶藝館「門口妹子坐一排」　老司機懂了

阿公店2確診「工作特殊」難找感染源！陳時中：親密接觸防護沒做好

本土案例單日暴增！　北投好市多出現衛生紙搶購潮

50歲女基隆長庚驗出確診！曾5度到診所就醫　接觸者匡列25人

華航案持續！增1空服員染疫「曾與案1187機師執勤越南」

協調放寬機師檢疫期遭指防疫破口　范雲反批：勿踐踏指揮中心專業

若升3級警戒「室內只能5人」無法上班？　陳時中：指的是聚會

中職不開放觀眾　桃猿閉門賽免費退票但逾期不受理

基隆確診婦「大寮王爺廟進香2日」！　陳時中證實：已通知南部政府

LIVE／北市萬華2人確診「感染源不明」　柯文哲親上火線回應

每生一個娃給100萬人民幣！　他大膽建言樂歪網民　

周天瑋／美中爭霸最需警覺處

太愛足球才被「閃電劈死」　男孩暴風雨中猛練習！遭瞬間雷擊身亡

疫情升溫　玉山排雲山莊下修住宿人數和抽籤名額

田馥甄、瘦子叩關金曲獎！　評審團主席曝歌王、歌后「入圍內幕」

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

基隆也傳確診者！陳時中未否認

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

即／不只基隆！北市萬華也爆確診

即／基隆確診婦曾到高雄「參加廟會」！

更多熱門

相關新聞

不升級第三級警戒！蘇貞昌：一定要落實防疫SOP

不升級第三級警戒！蘇貞昌：一定要落實防疫SOP

疫情指揮中心12日召開記者會宣布，今天新增16例本土個案、1例調查中。由於幾乎滿足防疫升級三級特設的條件，外界關注是否會進一步升高應對措施？蘇貞昌12日表示，「今天還有一些狀況，更要小心，但並沒有要升級」，呼籲國人一定要把指揮中心要求的防疫SOP做到位。

傳基隆確診者家人北市上班「大樓消毒！」　航運業昨晚通知居家辦公

傳基隆確診者家人北市上班「大樓消毒！」　航運業昨晚通知居家辦公

宜蘭傳「小二童確診」！　校方回應了：已全面消毒

宜蘭傳「小二童確診」！　校方回應了：已全面消毒

關鍵字：

鴻達茶藝館新冠疫情ptt

讀者迴響

熱門新聞

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

基隆也傳確診者！陳時中未否認

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面