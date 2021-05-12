照片曝光！萬華鴻達茶藝館「門口妹子坐一排」　老司機懂了

▲台北市萬華區三水街鴻達茶藝館。（圖／翻攝Google地圖）

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增16例本土病例，包含2例是萬華區確診者，其中一女（案1220）工作地點位於三水街的「鴻達茶藝館」。就有網友上Google地圖查看，發現街景意外拍下門口有一整排妹子，忍不住好奇到底是賣什麼茶？

網友12日在PTT發文，提到看指揮中心公布今日有1例確診個案發生在台北市萬華區「鴻達茶藝館」，他在好奇心驅使下，上Google地圖查了街景，結果腦中冒出更多問號，「是真的賣茶的嗎？賣茶要這麼多人在門口一起泡茶嗎？」

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照片曝光後，門口女子坐一排的景象讓老司機秒懂，「怕爆，我爸很愛去這種地方」、「這次會不會團滅一堆老人」、「50嵐的媽媽，60嵐」、「老茶啦，茶溫很燙」。

陳時中表示，案1220為60多歲女性，近期無出國，於臺北市萬華區三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日起出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，並於同日、5月7日及5月8日至診所就醫，因症狀持續，5月11日前往醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診（Ct值25），感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者30人，列居家隔離並安排採檢；個案活動史及接觸史持續調查中。

今日記者會上，有媒體提問是否因為「茶店」工作特殊，導致找不到感染源？對此，陳時中表示「我是沒去過，但如果親密接觸，口罩沒戴好，就有疑慮，會請警政單位積極去查，發現違規就開罰，做不到防疫就停業。」