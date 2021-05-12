收禮收到牢籠裡！雲監廉政意象徵圖　作品選出10件進決賽

▲此次徵圖比賽評審小組成員也跨域結合了雲林縣政府政風處、雲林縣政府文化觀光處、屏東監獄等公、私部門專家人士，雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君為作品評審。（（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

廉政意象徵圖比賽透過收容人發揮創新思維，轉化具有矯正文化特色之廉潔誠信貼圖，雲林監獄今（12）日上午辦理110 年度「獄起廉心，一同 on line 」廉政意象徵圖中區複賽活動，共有13個矯正機關、26件作品參賽，經評審後選出特優5件、優等5件參加全國矯正機關決賽。

▲110 年度「獄起廉心，一同 on line 」廉政意象徵圖中區複賽活動，經評審後選出特優5件、優等5件參加全國矯正機關決賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廉政意象徵圖比賽透過收容人結合其生活經驗角度，將廉政倫理觀念，以及貪污治罪條例之行賄收賄罪、廉政多元檢舉管道、鼓勵檢舉貪污瀆職等傳統教條式宣導內容，由收容人發揮創新思維，轉化具有矯正文化特色之廉潔誠信貼圖，增進收容人與廉政政策之互動。

▲廉政意象徵圖比賽透過收容人發揮創新思維，轉化具有矯正文化特色之廉潔誠信貼圖，增進收容人與廉政政策之互動。（圖／雲林監獄提供）



雲林監獄說明，此次徵圖比賽評審小組成員除了矯正機關代表，也跨域結合了雲林縣政府政風處、雲林縣政府文化觀光處、雲林科技大學設計學院、雲林縣街頭藝人協會、屏東監獄等公、私部門專家人士；另評審講評時表示，參加此次比賽的作品富含創意，雖以手繪創作但成果不輸給專業之貼圖，若透過數位化行銷，將有效加深民眾對於國家廉政政策以及矯正機關之認識，亦可型塑矯正機關優質的廉能形象。

▲廉政意象徵圖比賽透過收容人發揮創新思維，轉化具有矯正文化特色之廉潔誠信貼圖，增進收容人與廉政政策之互動。（圖／雲林監獄提供）

典獄長林憲銘指出，一般常見之廉政宣導活動往往不易與收容人結合，此次活動鼓勵收容人透過手繪廉政創意貼圖，不僅向收容人宣導反貪廉潔之重要性，亦使參賽收容人能透過此一活動，向社會大眾展現收容人之創作能量，希望透過廉政意象貼圖為宣傳媒介，讓外界瞭解收容人投入文化創意產業之潛能。

▼▲廉政意象徵圖比賽透過收容人發揮創新思維，轉化具有矯正文化特色之廉潔誠信貼圖，增進收容人與廉政政策之互動。（圖／雲林監獄提供）

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