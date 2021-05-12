影／本土案例暴增！醫喊「別恐慌」：台灣醫療能量還夠

新聞節目中心／綜合報導

國內新冠肺炎疫情延燒，繼昨日暴增7起本土個案後，中央流行疫情指揮中心12日又公布新增16例本土病例，其中3例感染來源不明，引發關注。不過，基層醫療協會理事長、醫師林應然今在ETtoday《雲端最前線》節目中則呼籲「大家不要那麼恐慌」，台灣的醫療量能還夠；他並建議政府，如今預約打疫苗要到1個月後，應開放基層醫療院所施打，「這個布點要多一點」。

林應然在節目中指出，過去大家認為說台灣不錯，以為社區大概沒多少病毒，但注意看最近幾個事件，羅東篩檢到2個、台北新光篩檢到1個，為什麼現在篩檢得到？就是因為有華航、諾富特疫情，讓醫院急診處於緊張狀態，也將篩檢變得更寬鬆，「幾乎每個發燒、呼吸道感染、拉肚子的都篩檢！」過去則沒有這樣做，所以這個病毒，說不定在社區已一段時間，只是都沒有去篩檢出來。

不過，林應然也呼籲「大家不要那麼恐慌」，如今很多醫學家都說，新冠肺炎到最後就是「流感化」，雖然不會消失，但也沒有那麼嚴重，就像早期大家認為新冠肺炎不過就像流感，只是死亡率比流感多一、兩倍，兩、三倍，那事實上也是差不了多少。

林應然接著說，看看最近華航、諾富特事件，有那麼多人感染，「有哪一個死亡？沒有！」因此大家不要這麼恐慌，「台灣的醫療量能還夠！」

談及近日出現AZ疫苗搶打潮，林應然則說，政府要大家趕快去打疫苗，但現在已預約不到，預約到了也可能是一個月後的事情；而事實上這款疫苗只要冰在2至8度C就能保存，不必一定要要求大家到指定的幾個點去打，那過去中央疫情指揮中心不讓很多醫療院所、診所施打，有個原因也是不容易湊滿10人，「但現在到處都有人要打（疫苗），你幹嘛還要侷限？」

林應然呼籲，若政府要叫大家趕快打疫苗，應該開放基層醫療院所施打，且過去這些診所打流感疫苗等等，也都跟衛生局有簽訂合約，AZ疫苗也是一樣的，「所以何必叫人家打疫苗又預約不到，不是很麻煩嗎？」「把這個布點要多一點！」

中華民國醫師公會全聯會發言人羅浚晅則說，民眾此時也許會覺得真的很辛苦，已經累了一整年，現在又要開始了，但這時候到底該做什麼？就是將口罩戴好、酒精帶好，並隨時洗手，而過去也是因為這樣，讓幾個「漏網之魚」、從國外進來的病毒沒有得逞並慢慢消失。

羅浚晅進一步說，台灣走過部桃事件，在世界上已造成轟動，那現在出現的多點爆發，以及所謂的社區感染漸漸發生，大家別忘記一件事，就是「好的公民素養」仍會在同樣趨勢中造就不一樣的結果，雖然疫情一樣會增加，但不會是猛爆性的增加，而是慢慢發生。

「我們要跟病毒，在社區中上刺刀、做殊死戰」羅浚晅形容，而這場殊死戰當然失敗的會是病毒，「只要民眾把公民素養表現出來，各級政府現在都在檢討，我覺得現在最不缺的就是政治口水！」

《雲端最前線第1025集完整節目FB》

《雲端最前線第1025集完整節目Youtube》