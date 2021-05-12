確診者來過緊急停業消毒　三媽臭臭鍋分店老闆霸氣：損失沒關係

記者陳以昇、林冠吟／宜蘭報導

中央流行疫情指揮中心12日公布新增16例本土病例、1例調查中，其中宜蘭新增3例，與昨日累計共有8人確診，調查後均確認為遊藝場群聚，更有一名國小學童也染疫，全班23人緊急停課，進行全面大消毒；同時指揮中心也公布這8人足跡，顯示確診民眾自5月6日自10日，曾到過三媽臭臭鍋羅東中山店、老將自助餐、八方悅涮涮鍋、久千代海鮮百匯餐廳、及宜蘭市某全聯門市，至於是哪間門市，指揮中心仍在調查中。

▲銀河遊藝場11日驚傳有確診者，衛生局連忙派員到場進行大消毒。（圖／記者游芳男翻攝）

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八方悅涮涮鍋

《ETtoday新聞雲》記者直擊八方悅涮涮鍋，目前店家鐵門拉下，未對外營業，只在門口貼出公告，表示12日、13日為店內消毒作業，將暫停營業。

▲▼羅東八方悅涮涮鍋，貼出公告宣布12、13日將暫停營業，進行全面大消毒。（圖／記者陳以昇攝）

三媽臭臭鍋羅東中山店

三媽臭臭鍋羅東中山店稍早也在指揮中心所公布的足跡範圍中，記者到場時店家已緊急暫停營業，拉下鐵門，進行全面大消毒。店家受訪時表示，他們也是20分鐘前看新聞才知道有確診者進到店內用餐，緊急停業進行全面大消毒，也會將12日所進的食材全面銷毀，等待員工採檢，並配合政府措施確認無虞後，才會再重新營業。

而店家被記者問到損失粗估為多少時，老闆則豪氣回答，「損失沒關係啦！這種時期發生這種事情也沒辦法，就是大家自己要防護一點，確診者他要來店裡我也沒辦法，我們做生意開門營業也沒辦法拒絕他，他既然有來過就算自己倒楣啦，現階段就是把防疫做好。」

▲▼三媽臭臭鍋羅東中山店，店家表示他們也是看新聞才知道，緊急停業進行大消毒。（圖／記者陳以昇攝）

