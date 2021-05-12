快訊／北市啟動「準第三階段」防疫　研議提升大量快篩、健身房限100人

▲台北市長柯文哲主持市府防疫升級記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日宣布，國內新增16例本土確診，其中2例感染源不明的確診個案，是在萬華茶藝館、清茶館工作。對此，台北市長柯文哲12日表示，即刻起宣布啟動「準第三階段」防疫措施。

柯文哲12日於臉書指出，北市即刻起宣布啟動「準第三階段」防疫措施，北市府主辦活動取消、衛生局也已整備醫療資源與預留床位、專責醫院進行分艙分流，防疫旅館也增加200床準備做為隔離處所使用，會陪大家度過這波疫情的嚴峻考驗。

關於北市「準第三階段」，研議提升北市大量快篩機制、北市主辦活動6月8日前取消、北市市政大樓實名制且異地辦公、社區關懷據點和老人服務中心停辦、和平醫院徹底分艙分流、擴充防疫旅館200房做為隔離處所、防疫計程車增加量能、宗教群聚活動建議停辦、公有健身房限100人（實名制）。

根據台北市防疫SOP措施，第一階段為「出現感染源不明之本土案例」，本局、各區公所主辦活動，例如室內超過100人、室外超過500人以停辦為原則；未達室外500人、室內100人之集會活動，如有舉辦之必要應訂定完整防疫應變計畫，送觀傳局及衛生局審核通過後始可辦理，落實要求參加者佩戴口罩、入口量測體溫、管制點放置乾洗手液。

第二階段為「單週出現3件以上社區群聚事件」、「1天確診10名以上感染源不明之本土案例」，將停止辦理所有活動，北市府及各區公所所轄場館全面禁止開放，機關洽公一線員工戴口罩、每天量測體溫，臨櫃作業採分流及人流管制；進入區行政中心規定佩戴口罩，手部消毒並量測體溫，有發燒、呼吸道及疑似症狀者勸導離開並前往就醫，經常接觸面每日落實環境消毒。

第三階段為「本土病例數快速增加，14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈」，將停止辦理所有活動，所轄場館全面禁止開放；機關洽公除必要防疫人員外，其餘人員實施居家辦公，必要臨櫃作業採預約制；宗教場所及活動，除必要祭祀人員外，其他人員禁止進入。