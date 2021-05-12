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口罩戴好！蘇貞昌宣布「防疫升級」　6大措施阻社區傳播

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，行政院長蘇貞昌11日表示，「台灣也有新的狀況」，呼籲國人同胞收心，並裁示「國內防疫措施升級」。同時，中央流行疫情指揮中心也公布11日新增11例新冠肺炎確診案例，7例本土（含6例不明感染源）、4境外移入，指揮官陳時中表示，已達「社區感染」階段，疫情警戒至第二級，要嚴防社區感染。

蘇貞昌11日上午緊急視察指揮中心，會前受訪表示，台灣有新狀況，過去是因全國同胞齊心合力，在指揮中心各方面的部署，台灣才能1年多把防疫做到做好。但因為時間久、成績好，大家鬆懈大意，現在該嚴謹面對疫情，務必遵照指揮中心要求做到到位。

蘇貞昌呼籲，國人同胞要照指揮中心公布的類別趕快打疫苗，「打疫苗也是最好的防疫，大家一起把1年多來的好成績繼續堅持下去」；蘇也說，防疫隨時隨地都在變化，指揮中心一直都用最嚴謹態度面對各種情形，相關做法會隨時滾動檢討，有不夠周到一定隨時加強改進。

▲▼蘇貞昌視察疫情指揮中心。（圖／記者李毓康攝）

桃園、宜蘭兩頭爆群聚感染　恐有「隱形傳播鏈」

而在華航諾富特案發生時，指揮中心指揮官陳時中僅表示台灣處於「社區感染邊緣」，但11日強調，華航諾富特案及宜蘭遊藝場群聚是2起事件，疫情「已經不是在邊緣，現在進入社區感染」。

此次宜蘭銀河百家樂群聚感染（員工案1202、案1208、案1209、案1211、熟客案1210），陳時中指出，初步研判與華航諾富特案關係極低，但是否有未發現的關聯性仍待確認。

而諾富特飯店感染風暴尚未結束，接著宜蘭又爆出社區感染，是否意味社區存在隱形傳播鏈？陳時中說，這個也很難說，不過他相信社區中多多少少有一些隱形帶源者，民眾戴口罩、勤洗手也阻擋一部分交互傳染。

指揮中心祭六大管制措施　室內室外嚴禁多人活動

針對「出現感染源不明之本土病例」，指揮中心也公布6大措施，針對個人及外出、集會活動、營業場域、大眾運輸等，實施相關限制。措施如下：

一、 避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。

二、所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

三、原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

四、營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

五、餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔/消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔/使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。

六、雙鐵（台鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。

指揮中心提醒，以上措施將由各目的事業主管機關及地方政府加強督導與稽查，請民眾務必配合，共同嚴守社區防線。

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