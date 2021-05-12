感染危機台灣卻沒疫苗　吳子嘉飆罵蘇貞昌：沒腦的「飯桶行政院」

▲吳子嘉氣炸飆罵蘇貞昌是沒腦的「飯桶行政院」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

台灣本土疫情連環爆，甚至11日還出現6例無法追蹤感染源病例，讓台灣現在只剩24萬劑AZ疫苗的處境格外危險。對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》上飆罵蘇貞昌，是一個知識不足的領導者，才會製造出現在的「飯桶危機」。

主持人劉寶傑引言表示，到底台灣打疫苗重要？還是打疫苗不重要，蘇貞昌在2月的時候還講過，「國內施打疫苗沒有急迫性」，但現在又講「大家鬆懈太久」、「大家要收心」、「大家趕快去打疫苗」，那到底要不要打疫苗啊？

吳子嘉表示，一個國家的競爭力有個重要的元素，就是「領導者的智慧」，可以比較蘇貞昌的智慧，跟以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的智慧，納坦雅胡在2020年3月就敏感的察覺到疫苗的重要性，他打了11通電話給輝瑞的總裁，用全世界最貴的價格，買到最多的疫苗，幾乎把以色列全民都打完，再把數據提供給輝瑞做為第四次臨床試驗數據，發展出新版的疫苗。

▲吳子嘉認為台灣現在面臨的窘境就是「飯桶」領導的結果。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



吳子嘉說，同一個時間，台灣的行政院長在講「國內施打疫苗沒有急迫性」，所以問題出在哪裡？「出在知識不足」，所以台灣今天的處境就是飯桶（領導）的結果。

劉寶傑表示，可是他（蘇貞昌）覺得他把防疫做得很好啊。

吳子嘉強調，可是蘇貞昌內閣覺得防疫做得很好，造成現在有更大的「飯桶危機」，因為台灣幾乎沒有感染的歷史，台灣人根本就是白老鼠，任何病毒一進到台灣，就更容易形成感染危機，就是前面做太好，超前部署完之後，立刻要做取得疫苗的相關工作，他（蘇貞昌）沒有這個專業知識去做判斷，所以這個行政院是個「沒有頭腦的飯桶行政院」。

吳子嘉說，林全在2020年7月原本取得了3000萬劑的輝瑞／BNT疫苗，結果卻因為商務鬥爭、派系鬥爭，搞到現在「雞飛蛋打」什麼都沒有！

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