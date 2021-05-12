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劉寶傑問「我們守成這樣」+7確診　王瑞德爆炸拍桌：華航最該下台

▲▼劉寶傑問「我們守成這樣」+7確診　王瑞德爆炸拍桌：華航最該下台。（圖／東森新聞）

▲本土新增7病例，劉寶傑問「怎麼會弄成這樣？我們守成這樣…」（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

疫情警戒升級，本土病例創新高，11日又新增７本土病例，其中新北、宜蘭的６人感染源不明，引發全國震驚，指揮中心指揮官陳時中也說，進入社區感染。名嘴王瑞德分析，全台人民應該要感謝兩個醫生，機警揪出本土確診病例，除了華航機師和諾富特群聚案，真正要負責任的人就是華航「給你方便當隨便」，「一切都從華航來！」

《關鍵時刻》主持人劉寶傑11日在節目上驚嘆，「怎麼會弄成這樣？我們守成這樣，突然今天把大家嚇死了…」有6個居然是不明感染源，一個在新北一個在宜蘭差得那麼遠！王瑞德表示，全台灣人都應該要感謝新北、宜蘭發現確診病例的2個醫師，他們擁有敏銳度高，安排求診的3名病患採檢，隔天陽性確診。

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▲▼劉寶傑問「我們守成這樣」+7確診　王瑞德爆炸拍桌：華航最該下台。（圖／東森新聞）

▲▼劉寶傑問「我們守成這樣」+7確診　王瑞德爆炸拍桌：華航最該下台。（圖／東森新聞）

▲至今沒有道歉！王瑞德爆炸拍桌：華航最該下台負責。（圖／東森新聞）

王瑞德指出，聖母醫院急診室主治女醫師郭恩悅為什麼會發現？她在9日陸續收治2名女病患，出現症狀，經詢問工作地點狀況，發現是同一場域，才立刻警覺到兩個人不尋常，立刻安排做採檢，隔天確診，「我問你，如果郭醫師沒有這個敏銳度，然後開感冒藥讓她們回去，是不是又要隔好幾天才有辦法知道她們可能是確診？」所以才找到另外擴散的３個人。

遊藝場感染源目前不明，王瑞德說，還看不出來６病例是否和華航、諾富特群聚案相關，還在追查，「因為不會無緣無故出現在宜蘭的５個案例」。他認為，最近事實上就只有華航貨機機師和諾富特，查得出來有關係那就OK了，大家知道感染源是這樣過來；如果查出來沒關係那我們就GG了，去年雖有11不明，但此時此刻「莫名其妙爆發」，真正造成台股崩跌的就是宜蘭5群聚。

「上周我最擔心的不是華航」，王瑞德表示，如果是機師的家人、同事，傳染還可以掌握，最可怕的是不知道自己確診的人，一路趴趴走，11日就有一個社會地位高的人，一天參加2場婚宴還按摩，「真的全部找得到他們嗎？」

王瑞德痛批「費鴻泰搞錯了，真正該槍斃的不是陳時中，真正要負責任的人是華航，應該針對華航，所有一切都從華航來！」包括諾富特老闆、房東都是華航，卻在關鍵時刻兩手一攤說不能過問，這樣一推二五六，如果一開始就按照SOP來，會搞成這樣嗎？長榮、星宇都沒出事，「給你方便你當隨便」，因為體恤辛苦，讓他們居家檢疫從7天5天3天一路調降。

「自主健康管理期間為什麼機師帶著家人跑到清真寺？還跑去接空姐去台北市酒吧？造成現在不可收拾後果，是誰在監督？誰在管理？」王瑞德越講越火，砲轟該負責的就是華航，但華航到現在為止，都沒有出來跟全國老百姓道歉，沒有人負責，「我告訴你，真正要下台負責的人，叫做華航！」

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