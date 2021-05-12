確診大夜女店員工作內容曝　銀河百家樂「很多外縣市客人專程來」

記者陳俊宏／綜合報導

案1202、宜蘭羅東「銀河百家樂」遊藝場確診女員工感染源不明，她的工作內容曝光是「開分員」，平常騎摩托車上下班，大夜班下班會直接回家，是在附近吃飯被傳染，或之前接觸過確診者不自知，指揮中心都要再追查。而遊藝場附近計程車司機表示，不少顧客因這裡的獲勝率高，大多是從外縣市來。

《東森新聞》追蹤，「開分員」除了要做清潔之外，也要幫忙帶客人，甚至設施操作、教客人怎麼玩遊戲，因此是難以保持社交距離，不免跟客人會有接觸。

▼「銀河百家樂」遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢。（圖／記者蔡玟君攝）



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▼案1202活動史。（圖／指揮中心提供）



讓人憂心的是，來到這家遊藝場的人不只侷限在宜蘭縣內。一名計程車司機表示，聽說宜蘭遊藝場檯子比較好打，不少外縣市客人會專程搭車過來，客人大多從銀河百家樂到轉運站，或從轉運站到銀河，另也有到別的遊藝場。

案1202為本國籍30多歲女性，在羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作，5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於11日確診（Ct值20），立即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診（案1208至案1211），還有10人檢驗中。

案1208、案1209及案1211為案1202同事（案1208 Ct值11、案1209 Ct值20、案1211 Ct值25），皆為女性，年齡介於10多歲至40多歲，其中2人無症狀，案1211於5月8日曾有不適情形；案1210為遊藝場常客（Ct值12），30多歲男性，5月9日曾有咳嗽、腹瀉症狀。該遊藝場即日起暫停營業，全數員工居家隔離並採檢。

而女員工工作時間是在5/7到5/9凌晨0時至上午8時，下班會直接回家，是在附近吃飯被傳染，或之前接觸過確診者不自知，指揮中心都要再追查。

▼蘆洲、羅東6名本土病例感染源不明關係圖。（圖／曾梓倩製）

