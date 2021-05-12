台灣已喪失黃金時機！疫苗數量成關鍵　專家認1狀況很難處理

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情升溫，11日新增7例本土個案，許多活動紛紛取消、延期，商家也相繼公布新的防疫對策。前疾病管制局長蘇益仁認為，台灣現在最大的問題就是沒有疫苗可打，而且已經喪失「黃金時機」；另一名專家也表示，國內並無足夠的快篩工具，現在這個狀況其實很難處理。

▲蘇益仁。（圖／記者洪巧藍攝）

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國內11日新增7例本土個案，其中新北、宜蘭6人感染源不明，消息傳開後震驚全國。指揮中心指揮官陳時中也坦言，已經進入社區感染，為因應不明感染源，即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級；各大賣場、超商、速食店也紛紛宣布新的防疫對策，包含門市暫停試吃、進用廁所等等，就連澎湖海上花火節也緊急喊卡。

根據《聯合新聞網》報導，前疾病管制局長蘇益仁認為，最有效的防疫方法就是打疫苗，但台灣沒有足夠的疫苗，這是現在最大的問題，而且相較於其他國家疫苗施打率達到三、四成，台灣已經錯失黃金時機；另一名不願具名的專家也表示，國內除了PCR檢驗以外，沒有足夠的快篩工具，而新北、桃園、宜蘭等縣市都應該廣泛篩檢，目前這個狀況確實很難處理，希望未來快篩試劑普及化之後，可以讓全民都接受篩檢。

▲指揮中心宣布提升疫情警戒至第二級。（圖／指揮中心提供）

前台大感染科醫師林氏壁11日受訪時提到，現在各界只關注華航、諾富特飯店引發的群聚感染「是誰的疏失」，認為病毒應該好好被擋在境外的工作全推給指揮中心，「其實防疫非常不容易，民眾安逸太久，只覺得防疫就是你們（指揮中心）的責任，你沒防下來就是疏失。」事實上非常不利於眼前的考驗。

林氏璧說，去年同期民眾聽從指揮中心意見防疫，如今大家「指手畫腳，比較不團結」，個人意見混雜對於已進入社區的疫情儼然成為另一股威脅；當疫情擴大時，指揮中心正要發揮作用，若社會執著於「成為破口、誰是漏洞」的心態，要求零確診才是防疫成功，只會徒增防疫困難度。

▲ 蘆洲、羅東6例本土個案關係圖。（圖／曾梓倩製）

林氏璧坦言，醫界許多人長期下來都提高警覺，時刻保持「疫情下一秒會進入社區」的心理準備，但顯然台灣民眾並非如此。11日確診的6例本土病例目前還找不到感染源，他直言「非常嚴重」，且一次撈到5人群聚，對於先前如何傳染已不可考，就像去年曾有11例不明來源的感染一樣，「其實也曾經這麼危險過，不是沒有在這種處境過」。

林氏璧說，防疫還是要靠全民一起努力，雖然不確定這一波傳染鏈是否能全部阻斷，但接下來若能靠著大家戴好口罩、遵循勤洗手、維持社交距離、打疫苗，加上過去一年的歷練，對於病毒的了解及疫情的走向更有頭緒，相信台灣能再成功守下這一波。