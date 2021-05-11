女富商長期遭當眾家暴　「點滴加農藥殺死前夫」被判囚終生

▲王永均殺害前夫，被判無期徒刑。（圖／翻攝上游新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

雲南女富商王永均不堪長期遭前夫當眾打罵，去年起多次在前夫的飲食、藥物中加入農藥「百草枯」及「敵敵畏」，導致前夫多重器官衰竭死亡。當地法院近日宣判此案，王永均犯故意殺人罪，被判處無期徒刑。

根據陸媒報導，王永均名下有多間公司，包含昆明萬誠資本、大理港城經貿、大理萬誠文旅、大理萬誠房地產、萬銘股權基金等，每一間公司的註冊資本額都超過千萬元人民幣，是雲南知名的女富商。

王永均2005年與丈夫趙萬軍結婚育有一女，兩人2009年因感情不和離婚，但仍以夫妻名義共同生活，一直住在一起。

趙萬軍平常愛打罵王永均，兩人也因公司的事情經常爭吵，趙萬軍還經常當眾毆打王永均，多次於開會時以煙灰缸、凳子等東西砸王永均，還有一次在公司的餐廳把菜湯往王永均的頭上淋下去。

王永均長期受趙萬軍毆打、侮辱，內心不滿已久，從去年開始在趙萬軍的飲食中加入農藥「百草枯」，導致趙萬軍身體不適住院。趙萬軍住院期間，王永均又將農藥「敵敵畏」加入點滴內，導致趙萬軍病況惡化，最後因多重器官衰竭身亡。

趙萬軍死亡，當地警方在王永均母親的住處發現多個農藥瓶，將王永均逮補，以故意殺人罪送辦。當地法院近日宣判，王永均犯故意殺人罪，判處無期徒刑。