北市女富商進家門遭搶毆打　3小時逮前員工！得手5萬已花光

▲戴姓男子因不滿前老闆積欠薪水，夥同友人行搶被逮。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區虎林街日前一起入侵住宅強盜案；一名居住在當地的肉品批發女富商因做經商有成，月營業額超過200萬元新台幣引發前員工覬覦，跟監掌握女富商作息時間後，11月13日凌晨3名搶匪跟蹤被害人返家，2名搶匪入侵毆打女富商並強搶奪她的隨身肩包，得手約新台幣5萬元、手機、信用卡等財物，在女共犯接應下開車逃逸，信義警方獲報後出動大批警力，並調閱監視器，短短3小時內迅速逮捕3名涉案男女。

▲戴姓男子因不滿前老闆積欠薪水，夥同友人行搶，兩人在門外埋伏被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，這名女富商（71歲）平常做豬肉批發生意，每天生意約有5～10萬元新台幣獲利，結果遭到戴姓主嫌眼紅盯上，警方查出，涉嫌策劃搶案的戴嫌（26歲）居然是被害人的前員工，因此得知被害人日進斗金，才會計劃下手行搶。

▲戴姓男子因不滿前老闆積欠薪水，夥同友人行搶後開車逃離。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，13日凌晨約0時10分左右，戴男夥同江姓男子（25歲）身穿黑衣、頭戴鴨舌帽變裝在女富商住處門外準備下手行搶，並由江男女友劉姓女子（30歲）充當搶案司機，劉女開車尾隨女富商到信義區虎林街，讓兩人下車埋伏，趁對方返家時直接闖入打傷被害人、搶走肩包，被害人遭搶過程中抵抗遭打傷，所幸送醫治療後並無大礙。

信義警方案發後調閱監視器畫面逮捕3人，但女富商被搶現金已遭3人花用殆盡，戴男落網後辯稱：因女富商之前積欠他半個月薪水、他氣憤難平才會與朋友策劃搶案「想給前老闆一個教訓」，由於3人犯下強盜重罪，訊後分依強盜罪嫌移送，戴、江2男經檢察官複訊後聲押獲准。

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