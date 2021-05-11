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台南市議會力推溫馨5月　攜手嘉藥大學給您好看！

▲台南市議長郭信良與陳怡珍議員，協同嘉南藥理大學楊朝成副校長等人，一起邀請市民朋友與家人到場聆聽音樂、參與活動，美麗一夏。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議長郭信良與陳怡珍議員，協同嘉南藥理大學楊朝成副校長等人，一起邀請市民朋友與家人到場聆聽音樂、參與活動，美麗一夏。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會溫馨5月情系列活動推出後深受好評，市議會再接再厲，將於5月15日星期六下午起舉辦音樂會及美麗饗宴活動，郭信良議長與陳怡珍議員11日協同合辦單位嘉南藥理大學楊朝成副校長等人，一起邀請市民朋友與家人到場聆聽音樂、參與活動，美麗一夏。

郭信良議長指出，5月15日台南市議會與嘉南藥理大學合辦2項活動，第一是下午1時半起，在議會廣場開始的「熱音社成果發表─紅包場」，讓民眾得以聽到在地學生樂團的創作、演唱能量；另一是下午2時起，在議會一樓大廳的「健康美麗饗宴─化粧品應用與管理系成果發表」，有彩妝、美甲，還有香膏、乾洗手等DIY免費體驗。

郭信良議長強調，音樂可以豐富心靈，彩妝則是修飾外表，5月15日的活動就是要讓來參與的民眾兩者兼具，從裡到外都美麗。郭議長提醒，健康美麗饗宴內容豐富，有DIY活動、造型剪髮、美甲光療、手部保養等，感興趣的市民朋友一定要事先報名，報名專線為06-3903557，額滿即止。

嘉南藥理大學楊朝成副校長表示，嘉藥大學有近百個社團，15日的表演將展現熱音社學生的青春活力；化粧品系帶來的美麗饗宴則希望讓辛勞的母親們得到一個不一樣的下午，請市民朋友踴躍參加。化粧品系何文岳主任說明，該系是全國第一個以化粧品為名的科系，不僅研發化粧品，還有多元的實作課程，15日的成果發表必定十分精采，不容錯過。

郭信良議長表示，除了5月15日的活動，5月22日在議會廣場還有崇正基金會帶來的「府城蔬食減碳文化饗宴」；另外，正於議會大廳及戶外園區展出的「昭旺‧玟瑾雕塑展」，將展出到5月22日，歡迎大家來欣賞。

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