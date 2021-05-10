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溫馨5月　台南市議會郭信良議長表揚模範母親

▲台南市議會郭信良議長等人，特地到安南、學甲及永康等區拜訪慈萱媽媽杜雪霞、慈馨媽媽楊淑滿及慈暉媽媽王步若、蔡秀鳳，親自向她們致賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會郭信良議長等人，特地到安南、學甲及永康等區拜訪慈萱媽媽杜雪霞、慈馨媽媽楊淑滿及慈暉媽媽王步若、蔡秀鳳，親自向她們致賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2021年度共表揚57名模範母親，為了發揚母愛，並表達尊敬與感恩，台南市議會除致贈賀匾及紀念牌，10日上午郭信良議長特地到安南、學甲及永康等區拜訪慈萱媽媽杜雪霞、慈馨媽媽楊淑滿及慈暉媽媽王步若、蔡秀鳳，親自向她們致賀。

與郭信良議長一起向模範母親們道賀的還有李中岑、李鎮國、林易瑩議員；林炳利副議長、黃麗招、方一峰、陳昆和、謝財旺、蔡秋蘭、蔡蘇秋金、林阳乙、林燕祝及陳秋萍等議員則由服務處代表出席。郭信良議長表示，從所有模範母親身上，深切感受到非凡的堅毅與強韌，偉大而感人。他呼籲大家牢記母恩，時時表達對母親的愛，創造一家人幸福的回憶。

郭信良議長指出，慈萱媽媽照顧家中障礙子女，格外辛勞。家住永康區的慈萱媽媽杜雪霞女士育有一子，兒子一出生就被診斷出脊髓性肌肉萎縮症併發青光眼，全身無力且無法視物。杜女士代工縫衣為生，獨力照顧兒子，一路陪讀到大學。杜女士雖然經濟不寬裕，卻從不接受社會接濟，把機會讓給更需要幫助的民眾，實在令人敬佩。

慈馨媽媽則是對家庭遭受變故的孩子，替代母親的角色，負擔起教養的責任，或是寄養家庭的媽媽。郭信良議長說，安南區楊淑滿女士成為寄養家庭媽媽已經14年，身為資深保母的淑滿媽媽總是以接納包容的態度來安撫寄養童的心靈，哪怕現在已經是「阿嬤」級，她仍繼續為受虐兒提供一處避風港，因此成為今年4位受到表揚的慈馨媽媽之一。

今年臺南市模範母親最高齡的是慈暉媽媽王步若女士。住在學甲的王女士現年96歲，年輕時除了農耕，還與先生用黃麻製作麻繩，載到臺南各地去賣，以此拉拔6位子女長大。郭信良議長表示，王媽媽到現在還可以每天騎三輪車到處去串門子，身體健朗，是孩子們最大的福氣。

另一位慈暉媽媽是家住安南區的蔡秀鳳女士。蔡女士出身澎湖旺族，嫁給家境不佳的先生後，即定居在臺南。蔡女士為了家裡4個孩子，曾四處打零工貼補家用，也曾背著幼兒到處兜售麥芽糖、餅乾等。孩子們各有所成、家境改善後，蔡女士還成立「心竹愛心會」，熱心公益，大幅發揮母愛。

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