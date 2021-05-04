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台南奇美醫院副院長率隊拜訪市議會　郭信良議長分享擔任民代心聲

▲奇美醫院副院長陳綉琴率隊一行24人，在市議員許又仁陪同下，到台南市議會參訪，郭信良議長不僅親自接見，還親切分享擔任民代的經驗談，場面十分熱絡。（圖／記者林悅翻攝）

▲奇美醫院副院長陳綉琴率隊一行24人，在市議員許又仁陪同下，到台南市議會參訪，郭信良議長（右二）不僅親自接見，還親切分享擔任民代的經驗談，場面十分熱絡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為培育護理菁英，積極參與公共議題，奇美醫院副院長陳綉琴率隊一行24人，4日在市議員許又仁陪同下，到台南市議會參訪，並旁聽定期會建設部門業務報告，郭信良議長不僅親自接見，還親切分享擔任民代的經驗談，場面十分熱絡。

郭信良議長稱許奇美醫院守護台南市民健康，對於護理師們前來關心議事進行更大表肯定。郭信良議長說，台南市議會得到公督盟評比為全國地方議會透明度第一，代表著民眾可透過多元管道參與議程，很歡迎大家前來旁聽。這一屆的議員們問政深入又專業，尤其議員提案遠超過前幾屆，對地方事務的了解可見一斑，是這屆議員的特色。

郭信良議長強調，現在擔任民意代表很不容易，地方大小事要參與，還要勤跑基層服務。他身為議長，帶著議會員工改革，曾面對很多困難，但看到議會形象漸漸轉變，綠美化、亮化工程一一完工，加上廣場燈光水舞秀，讓議會成為親民、遊憩的好去處，達到他為市民做事的初衷，很有成就感。

陳綉琴副院長指出，奇美醫院響應世界衛生組織「國際護理助產年」理念，培訓護理菁英，希望讓年輕護理師們有更多參與公共議題的機會，進而知道公共政策如何形成，肩負起更多社會責任。由於許又仁議員曾至奇美醫院演講，引發眾人對議員職責的興趣，故今日至台南市議會進一步學習。

許又仁議員表示，新豐地區醫療資源欠缺，他不止一次在議場中向黃偉哲市長提出爭取，他很樂見奇美醫院的護理師們在繁忙的工作中撥空來到台南市議會，旁聽議員們的質詢，尤其今日為衛生局及環保局業務報告，可讓護理師們從較切身的議題開始認識台南市議會及議員們，希望大家帶回滿滿的收穫。

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