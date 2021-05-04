2021國際文創盃競賽　嘉藥粧品系勇奪六冠王

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系陳妤瑄同學，個人勇奪時尚新娘化妝真人現場組、美睫假人頭設計雙料冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系，參加2021國際文創盃設計競賽，與來自全國400多位專技好手同場競技，陳妤瑄同學個人勇奪時尚新娘化妝真人現場組、美睫假人頭設計雙料冠軍。

游絜貽、林靖涓、洪佳秀、王婷榆拿下乙級華麗新娘紙圖現場組、創意設計圖靜態作品、創意編梳靜態作品與甲彩繪靜態作品第1名，沈妙玲、林岑璦、周照原分別在指甲彩繪、凝膠指甲藝術創作、標準冷燙靜態作品獲得第2名，成為該項比賽的大贏家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙冠王陳妤瑄表示，兩個項目都得了第1名，讓她成長也更有自信，非常感謝徐又非老師的鼓勵與指導，徐老師不只鼓勵參賽，也依照學生擅長領域建議比賽項目，練習過程中更不斷針對作品建議溝通，賽前也會叮囑注意事項，全方位指導讓選手比賽不緊張，具備十足自信心，進而在比賽中完美演出獲得好成績。

拿下創意編梳靜態作品冠軍的洪佳秀結合對現在年輕女性的觀察與創意，以羞澀的女孩為創作理念，前額的網編展現出一種若隱若現的神秘感，代表女孩的羞澀，同時帶來一種讓人想要了解女孩的魅力，中間的包頭承載了女孩們想要實現自己夢想行囊的願望，藉以鼓勵身邊許多害羞內向的女孩們，勇於展現自己，不要因為害羞而錯失了交朋友及看見更美好世界的機會。

指導老師徐又非透露學生從報名起，無時無刻反覆練習、修正，希望做到盡善盡美，終於在比賽中展露成熟技能與創意令人無比欣慰，而參賽過程中，學生們也抱持著學習態度，觀摩其他參賽者的作品，欣賞別人優點，啟發更多創意更有助未來發展提升。徐老師強調，人才的培養必須透過不斷的經驗積累與視野拓展，才能讓學生在未來就業發展上厚積薄發、終有所成，就是學生在自己努力下最好的鼓勵與肯定。

嘉藥粧品系何文岳主任表示，該系向來注重學生專業培訓，積極鼓勵學生參與競賽，此次競賽選手多數來自粧品系上就業學程課程，初試啼聲便一舉奪牌，表示校方結合業界專業師資及累積參賽經驗，不僅讓同學在技術方面更加精進，也帶來亮眼成績，競賽美好斬獲，足以引導同學邁入新的里程碑，也對嘉藥粧品系發展專技教育的堅持帶來絕對的肯定。

專櫃熱銷明星小物組7選1

