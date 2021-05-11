學生「因家長關係」隔離中一採陰　羅東高工7點聲明

記者陳以昇、林冠吟／宜蘭報導

中央疫情指揮中心11日宣布新增7例新冠肺炎本土案例，其中5例在宜蘭羅東，案1202因在羅東中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作，是最早的發病者，更驚傳附近某高中有學生家長在確診遊藝場上班。羅東高工對此緊急表示，本校無任何確診個案，僅有學生因家長關係在防疫旅館隔離中，且該名學生1採陰性，也立即在校園內展開消毒作業。

▲宜蘭羅東中正北路銀河百家樂傳出有員工確診。（圖／記者蔡玟君攝）



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宜蘭羅東銀河百家樂11日驚傳員工確診，目前感染源不明，稍早更有民眾指出疑似附近有高中學生的家長在確診遊藝場上班，引發恐慌。羅東高工對此則發表7點聲明。

1.本校並無任何確診個案，只有學生因家長關係，目於防疫旅館隔離中（學生1採陰）。

2. 該學生依規定給予防疫假。

3. 該學生因部制差異，日間在學校活動極少。

4. 本校接到消息後，立即完成該生活動區域消毒工作，並於今天（11日）早晨完成校區消毒工作。

5. 10日晚間已於班群組提醒同學，即日起在校期間全程配戴口罩。

6. 本校自開學迄今，每日均依規定要求學生量測體溫，並於體溫量測通過後始得進入校園，又每半個月完成一次各教室紫外線殺菌燈的消毒工作。

7.本校酒精及各項相關防疫物資均充足，本校會落實所有防疫措施。

▲羅東高工急發聲明。（圖／記者陳以昇攝）

▲羅東出現確診者羅東夜市全面大消毒。（圖／記者陳以昇攝）