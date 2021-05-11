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業者消極等錢來⋯半年就砸7億元！觀光「薪資補貼」明年恐喊卡

▲帛琉首發泡泡團，旅客集合前往採檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲旅行業已近乎一年半沒有生意可做。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，旅遊業大受打擊，已近乎一年半沒有國際旅客帶來觀光收入，而觀光發展基金為協助紓困業者，目前已陷入舉債60億的窘境。交通部長王國材表示，過去都是直接提供薪資補貼，導致部分業者積極性不足，業者應提出好的遊程、品質提升等規劃，再予以補貼。

王國材表示，目前觀光紓困振興方案持續到6月底，下半年則由行政院考量後再撥預算。過去多是直接補貼薪資給業者，等於業者沒有收入只仰賴補貼，導致積極性不足。

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而目前已有疫苗，也開始進行施打，未來某一天觀光有望再度開放，希望觀光業能趁此時強健體質，不要消極的不工作、等待補助，若能提出創新的遊程、品質提升、員工訓練等規劃，交通部就可提供預算協助轉型。

▲帛琉首發泡泡團，旅客集合前往採檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國內疫情升溫，與他國的旅遊泡泡恐又得延遲。（圖／記者林敬旻攝）

交通部次長陳彥伯表示，今年第三季紓困計畫將於第二季結束前提出，預算由行政院審理。希望明年的補貼規劃不是齊頭式平等的方式，而是以補助鼓勵業者開發多元遊程，或主題性旅遊等。據統計，今年交通部上半年向行政院申請的紓困預算，包括航空、機場周邊、觀光等產業，共36.83億元，其中觀光業的薪資補貼共6.96億元。

另外針對台灣、帛琉旅遊泡泡一事，交通部次長祁文中表示，已經形成的泡泡就會持續運作，至於近期受到機師染疫、本土疫情爆發影響，其他國家是否仍繼續進行旅遊泡泡，則由指揮中心決定。

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