三總設立「軍人疫苗專區」　全台330個接種點服務官兵

▲三總設立軍人接種疫苗專區，歡迎軍人踴躍預約。（圖／軍聞社）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣新冠肺炎疫情升溫，疫情指揮中心下午也宣布增加7例確診，其中6名感染源不明，行政院長蘇貞昌11日上午證實「台灣也有新的狀況」，並呼籲符合公費疫苗施打對象者盡快施苗。國防部則透過臉書提醒，三總已設立「COVID-19疫苗軍人接種專區」，請第七類對象踴躍預約。

國防部表示，第七類對象包括「軍人、軍事機關及國安單位文職人員」，都納入COVID-19疫苗公費施打範圍，三總設立「COVID-19疫苗軍人接種專區」，服務踴躍報名的官兵。

國防部提醒，軍人接種專區採團體報進及網路預約方式進行，每週一至週五，完成預約官兵只要攜帶健保卡及軍人身分證，便能公費施打，目前全台已有330個接種點可提供COVID-19疫苗接種服務。

此外，只要符合公費接種人員，可以透過新冠肺炎疫苗接種預約網址及服務專線預約，也可以直接攜帶健保卡與身分證明文件前往接種院所，經醫師評估後完成疫苗接種。

指揮中心公布新冠肺炎疫苗接種對象，預估有456.1萬人需進行施打疫苗；第一類至六類：醫事、防疫人員、因公出國、維持治安等社會機能、維持機構及社福照護系統運作等。第七類：維持國家安全正常運作之必要人員。第八類：65歲以上長者。

其他人也看了這些新聞...

► 台灣確定「防疫升級」 蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

► 柯文哲：禁畢旅、畢業典禮改線上 16日開齋節停辦

► 侯友宜：蘆洲新莊校園即日起不開放 八大場所加強稽查

►振興一下我們的美麗