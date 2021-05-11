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社區有「無法確認傳染鏈」！李秉穎：不排除是華航群聚擴散

▲▼專家諮詢小組成員、台大醫師李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲專家諮詢小組成員、台大醫師李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心11日公布新增7例本土個案，且有6名感染源待釐清，指揮官陳時中也定調，台灣已經進入社區感染。對於此次暴增本土案例，是否與華航諾富特群聚有相關，陳時中說明，「初步判定可能性極低」；不過，台大感染科醫師李秉穎表示，「不排除兩者的相關性」，但還是要等病毒基因序列分析後，才能有確實結果。

先前爆發華航、諾富特案件時，陳時中曾說是社區感染的邊緣，今日再增7例本土，當中6起感染源有待調查，分屬2起社區感染，包含宜蘭遊藝場5人群聚、新北蘆洲1人確診，陳時中表示，現在已經從社區感染邊緣正式進入社區感染。但感染源是否與華航事件有關，他也解釋，現在還沒有連結上可以想像的感染源，初步判定，「可能跟航空公司關係極低」，確認過去足跡沒有什麼關聯，後續還有很多工作需要釐清。

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▲▼05/11指揮中心記者會,陳時中,周志浩,羅一鈞,張上淳,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

疫情指揮中心專家諮詢小組成員李秉穎則說，爆出2個不明傳染源的群聚事件，就表示社區一定有「沒辦法被確認的傳染鏈存在」，但此傳染鏈是否與機場旅館的事件為同一個事件，無法百分之百確認，可能要等核酸分析檢查後才能確認；不過，以時間上來說，因為最一開始是先有旅館群聚，後來才出現本土社區傳染，「所以應該是不排除這2事件是否有關係」。

李秉穎說明，做接觸者匡列調查時，是沒辦法百分之百抓到所有被傳染源，因為飛沫傳染有時候在短期接觸時也會發生，且即便接觸傳染，也不一定有面對面接觸。他呼籲，這段時間大家一定要特別提高警覺，防範社區可能有不明傳染源存在。

有記者追問是否不排除華航群聚感染擴及北台灣，李秉穎則回應「對，就是因為機場的事件，群聚感染人數蠻多的」，他指出，在還未被確診前，有些確診者到過的地方也相當多，因此複雜的環境因素下，不排除華航旅館群聚感染與社區感染事件有相關性，但一切仍要等病毒基因序列分析後，才能有確實結果。

李穎穎提醒，所謂的社區風險就是找不到明顯傳染源個案，既然有2個社區風險存在，表示在他之前一定有一些傳染鏈，至於是否有擴散到其他族群，是我們要相當警覺的事情，這段時間社區感染擴大的風險蠻高，大家真的要提高警覺，加強防疫措施。

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