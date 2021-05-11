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輪椅身障友挑戰合歡山步道　暖警護送清路障助攻主峰成功

▲身障朋友赴合歡山挑戰自我，仁愛暖警提供關懷協助。（圖／民眾提供）

▲身障朋友赴合歡山挑戰自我，仁愛暖警提供關懷協助。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

台北市某民間社福團體為鼓勵身障朋友抛開自我限制，多方參與臺灣各項無障礙旅遊活動，特別規劃舉辨「合歡山初夏之旅」，邀集以輪椅代步的身障朋友在昨天一起攀登合歡山主峰；仁愛警分局因主辦單位商請，也熱心提供警力疏導交通、排除路障，助身障朋友一臂之力。

該社福團體昨（10）日帶領8名身障朋友，由2名志工陪同抵達合歡山，並以電動輪椅代步攀登主峰步道；翠峰派出所副所長張勝華、警員廖晉毅等人一早便於武嶺停車場等候，在身障朋友抵達昆陽停車場至武嶺停車場間的合歡山步道時，沿路以警車殿後，並於他們行至合歡山主峰步道閘門口時，再開啟步道閘門讓其進入，保護身障朋友們安全。

▲身障朋友赴合歡山挑戰自我，仁愛暖警提供關懷協助。（圖／仁愛警分局提供）

▲身障朋友赴合歡山挑戰自我，仁愛暖警提供關懷協助。（圖／仁愛警分局提供）

警方指出，閘門口至合歡山主峰步道柏油路面平坦，步程約1個小時的，但在閘門口前長約30公尺的上坡路段坡度較陡峭，且路面有一些小碎石，對電動輪椅容易造成危險，張、廖2名員警因此貼心地排除路障、輔助輪椅前進，獲得活動一行人高度肯定與讚許。

▲身障朋友赴合歡山挑戰自我，仁愛暖警提供關懷協助。（圖／仁愛警分局提供）

▲身障朋友赴合歡山挑戰自我，仁愛暖警提供關懷協助。（圖／仁愛警分局提供）

仁愛警分局長莊順智表示，身障朋友屬社會弱勢團體，更需要警方的協助與服務，他肯定巡佐張勝華和警員廖晉毅此次勤務中為身障朋友們圓夢，足堪警察同仁表率。
 

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