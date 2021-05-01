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永福星星兒組織聯隊　參與扶輪盃身障拔河賽大獲全勝！

▲永福星星兒組織的跨年級拔河聯隊，參與扶輪盃身障拔河賽大獲全勝，完成五連霸戰績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永福星星兒組織的跨年級拔河聯隊，參與扶輪盃身障拔河賽大獲全勝，完成五連霸戰績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市扶輪盃身障拔河賽，因新冠肺炎疫情影響，1日在安平國中安平館隆重舉行，由主辦單位台南東區扶輪社梁金生社長主持開幕典禮與賽事，永福星星兒組織的跨年級拔河聯隊，參與扶輪盃身障拔河賽大獲全勝！完成五連霸！

今年參加比賽踴躍，共有18支隊伍，超過200位分屬智能障礙、自閉症、聽語障、精神障礙、肢障等五大障別身障人士選手與教練前來參加比賽，部分參與單位人數較多，還分成兩隊區分成二個場次和別單位捉對廝殺，大家不受疫情影響，仍是「戴口罩，做好消毒」，以多年來培養的運動熱情，踴躍參與這次身障拔河盛會。

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▲永福星星兒組織的跨年級拔河聯隊，參與扶輪盃身障拔河賽大獲全勝，完成五連霸戰績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值得一提的隊伍是永福星星兒組織的跨年級拔河聯隊，多年來以運動會友，共同參與扶輪盃身障拔河賽大獲全勝！1日終於完成五連霸！！大會表示這是本活動辦理20屆以來，首度有國小組完成五連霸！永福星星幫的星星兒家庭們也大讚國內疫情漸穩定，同學們都還可以正常上學，一同運動受訓，不受疫情影響！在最後頒獎時，五連霸的永福星星兒們太開心，和全體國小組拔河選手們一同踴上頒獎台，與扶輪社長和社員一同大喊：「謝謝扶輪！永福星星幫為台灣全力一搏！」

永福星星幫參與扶輪盃身障拔河賽國小組10位小選手分別來來自永福、協進、新興、南大附小等四校的星星兒組成，由於都是永福自閉巡迴輔導老師前後期輔導的星星兒，雖然分屬各校，但在特教老師們的串聯下，就算是平常沒有在同一學校學習，經由老師一致性持續性的提供各種特教方案的治療課，特別是在「用持續運動」提昇專注力和情緒管理方面獲得很大的進展。永福國小楊淑晏校長說，「用運動學專注」的這門外加潛能課程，就在今天的扶扶輪盃身障拔河賽中看到具體成效！

國小組亞軍則由第3次參與的安慶國小力霸王隊獲得。星星兒們大大得到鼓勵，平日的運動訓練終於得到佳績，當獎項公佈時，大家都興奮得手舞足蹈起來，超級感動！在場的家長和老師則是平時訓練的最佳推手，加油的比參賽者還緊張！

▲永福星星兒組織的跨年級拔河聯隊，參與扶輪盃身障拔河賽大獲全勝，完成五連霸戰績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福國小特教老師陳誼紋說，剛開始從事體能練習時很多自閉兒都很怕大量流汗引起的觸覺敏感問題和「感覺統合失調」等各方面的問題，也有孩子不喜歡運動、情緒不佳、專注力不足，就和永福自閉巡輔老師立即調整課程，教孩子們從「怎麼安全的運動」，到提昇肌耐力體力，甚至為了聽清楚運動時的指令，專注力和情緒管理能力也大幅提昇，連「腦力」也得到提昇，而且運動走到戶外，也順便進行人際關係的訓練，參與拔河比賽時也要練練膽量不能怯場，還要有團隊默契！

安慶國小特教老師彭麗蓉也說，特教生從事運動訓練的成效之大，許多家長也表示認同，還有家長自組運動型的自學團體於每週日進行運動集訓，教練則由特教老師和各家家長，輪流擔任自己擅長的運動單項，「因為運動，不再孤單！」連五年都參與扶輪盃拔河年度盛會的協進國小盧姓小朋友說。

▲永福星星兒組織的跨年級拔河聯隊，參與扶輪盃身障拔河賽大獲全勝，完成五連霸戰績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福自閉巡迴班賴育誠老師說，希望形成正向「善的循環」，感謝各界引薦社會資源協助特教生潛能開發課程，讓孩子們在未來有足夠的能力可以自立生活，在場親師生特別感謝扶輪社的愛心人士的幫忙，也期待有更多社會資源持續協助特教生的發展！

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