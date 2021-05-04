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駕駛開山路恍神車輪陷泥沼　南投警民合力救援助脫困

▲民眾車輛深入泥沼，仁愛警熱心協助脫困。（圖／民眾提供）

▲民眾車輛深入泥沼，仁愛警熱心協助脫困。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

陳姓年輕男子日前駕駛自小客車，想到仁愛鄉親愛村訪友，途中不慎將車輛右前輪陷入泥沼、動彈不得，只得請求警方協助；由於事發地點偏遠，警方先協請當地熱心村民，帶著拖車、布繩共同前往，好不容易才讓受困人車脫困，化解一場虛驚。

警方指出，陳男來自臺中市、年約26歲，上（4）月19日早上10時30分，他開車行經仁愛鄉親愛村霧豐產業道路時，一時恍神，將車開上路邊爛泥中，車輪空轉無法移動而受困，他立即打電話報案。

▲民眾車輛深入泥沼，仁愛警熱心協助脫困。（圖／民眾提供）

▲民眾車輛深入泥沼，仁愛警熱心協助脫困。（圖／民眾提供）

仁愛警分局親愛派出所警員陳柏瑄接獲報案後，認為案發地點偏僻，若非在地警方或附近村民，恐怕無法抵達陳姓男子受困的確切位置，即使聯繫拖吊車前來，也會因當地路幅狹窄，無法順利執行拖吊作業，因此立即向鍾姓村民商借拖車、布繩，共同前往救援。

陳姓警員和鍾姓村民最後合力將受困車輛拖拉至柏油路面，人車安全、順利脫困，陳男頻頻向陳員道謝；仁愛警分局分局長莊順智呼籲用路人，仁愛鄉山區多數道路路幅較為狹窄，車輛行駛應放慢速度，若駕駛人對路況不熟悉，更應謹慎、小心駕駛，以免造成危險。
 

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