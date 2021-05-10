「什麼原因讓你離開高雄」高市人口數創10年新低！市府這樣解釋

▲高雄點表示，高雄市人口即將跌破276萬人，創10年來新低 。（圖／翻攝自Facebook／高雄點 Kaohsiung.）

記者洪靖宜／高雄報導

什麼原因讓你離開高雄呢？截至上月底，高雄市總人口數為276萬48人，有人口數持續向下滑的趨勢，甚至預估這個月底，高雄市的人口就會跌破276萬人的關卡，創10年來新低，不少網友認為「薪水太低」是很重要的原因，高雄市府對此也做出解釋。

臉書粉絲專頁「高雄點Kaohsuing」貼出新文章，詢問「是什麼原因讓你離開高雄？」話題，指出高雄市五月人口將跌破276萬人，而今年前4個月人口減少5904人，總人口數創10年新低，還請「北漂東漂南漂的出來說說」，引發底下網友熱議。有網友說，「薪水太低，違法的企業一堆，完全找不到工作，北漂到國外了」、「薪水低、慣老闆、公司水準沒跟上科技腳步」、「薪水真的低，同樣工作，同樣時間，在中部六萬，在南部三萬」，但也有網友說：「台北人搬到高雄，在高雄生活品質比較好」、「我愛高雄、但低薪太嚴重」、「我北漂後還是覺得南歸好」

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根據民政局統計，高雄市在2011年1月人口數為277萬3433人，這十年來，人口數從未跌破276萬人，截至上4月底總人口數為276萬28人，除創10年來人口數最低紀錄外，以今年前四個月人口數均往下走，人口數到五月確實很可能跌破276萬人關卡。

針對高雄人口創10年新低，高雄市府解釋，因受新型冠狀病毒疫情影響，國際班機大幅減少，各國空中交通幾乎停擺，也迫使一部份國人因疫情因素而無法或不敢搭機返國。根據戶籍法第16條暨戶籍法施行細則第5條規定，旅居國外國人出境滿2年未入境者，戶籍將會被逕為遷出國外，疫情期間被逕遷出國外人數大幅增加，這種因疫情致無法回國因素，間接促使各縣市人口成長減緩或減少的現象，已漸漸浮現。

高雄市人口也受到疫情影響，自109年1月至110年4月遷出國外人數大幅增加為7951人、社會增加方面則減少8103人，除高雄市人口下滑外，其餘五都亦受疫情影響，人口出現減少或成長趨緩。

高雄市政府民政局表示，社會增加方面大幅減少主因為長期以來產業結構性問題，高雄市主要以傳統重工業起家，且以薪資較低之服務業居多，影響在地就業選擇機會，導致高雄年輕人移出外縣市就業，且自109年起受到新型冠狀病毒疫情影響下，旅外國人無法入境，使得遷出國外人數大幅增加，致高雄市人口負成長現象有上升趨勢。

影響高雄市人口成長主因與產業結構及就業環境等因素息息相關，高市府表示，陳其邁上任後除積極推動產業轉型外，更加速推動開發橋頭科學園區及仁武產業園區等，迅速成立高雄投資事務所努力招商，以期打造南台灣科技走廊，相信在產業支撐人口、增加高雄就業機會與打造完善成家等政策積極推動下，未來高雄市在疫情結束後人口應會有呈現正成長的趨勢出現。

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