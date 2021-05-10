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社會 社會焦點 保障人權

兄妹吵架大亂鬥！醉男友揮安全帽害警破頭　遭大外割制伏

▲男子攻擊警察遭壓制在地。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲男子失控攻擊人，員警噴辣椒水制伏。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄前鎮區某社區發生一起家庭糾紛，轄區警方獲報趕抵現場，一名酒醉男子情緒失控毆打女友的哥哥，警方隨即壓制逮捕，過程中男子更持安全帽攻擊警方，員警只好用辣椒水及警棍制止，加上支援警力共4人才將他制伏在地。

▲李男持安全帽攻擊人，警方壓制 。（圖／民眾提供）

▲李男持安全帽攻擊人，警方持警棍在旁。（圖／民眾提供）

這起衝突發生在9日19時，高雄前鎮區一處社區內，一名49歲任姓女子因家裡的房產糾紛，與他的哥哥在社區一樓庭院內起爭執，不斷咆哮，任女則打電話要她48歲的李姓男友來幫忙助陣，雙方大聲嚷嚷引發民眾關注報警，轄區前鎮警分局復興路派出所接獲通報後，立刻到場處理。

▲李男持安全帽攻擊人，警方壓制 。（圖／民眾提供）

▲巡佐遭安全帽砸頭，頭留著血。（圖／民眾提供）

警方到場隨即介入排解雙方衝突，籲雙方冷靜，不料喝得醉醺醺的李姓男子突然拿起自己的工程用的安全帽出手毆打任男，警方立即上前制止並以噴灑辣椒水想逮捕他，過程中李男安全帽揮擊到巡佐，造成陳姓巡佐頭部流血。一旁民眾拍下，李男喝得醉醺醺地被叫坐在路旁，還一度想站起來，持著警棍的巡佐喝斥要他坐著，不過他沉不住氣站起來對著任男大吼「打你剛好而已」。

等待支援警力到場期間，一名女子拿衛生紙來給警方止血，李男因為喝酒醉情緒失控，開始跟警察起口角，巡佐大喊：「你有看到我頭嗎？」，李男又拿安全帽起來，站起來跟警方起爭執，巡佐不斷斥喝男子「蹲下」，李男問：「你現在要打我嗎？」，員警不斷叫他蹲下並且把安全帽放下，李男始終不肯，這時支援警力終於抵達，從後方來個大外割將他制伏。

▲男子攻擊警察遭壓制在地。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲李男攻擊警察遭壓制在地。（圖／記者洪靖宜翻攝）

陳姓巡佐因遭李男持安全帽揮擊，造成額頭撕裂傷經送醫縫了4針後無大礙；李姓男子背部及手部輕微擦傷送醫檢查亦無大礙。全案偵詢後依傷害、妨害公務罪嫌將李姓男子移送高雄地檢署偵辦。

▲李男持安全帽攻擊員警 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲陳姓巡佐額頭撕裂傷經送醫縫合後無大礙 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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