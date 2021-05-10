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燁聯鋼鐵大火　「作業不當+勞工無防護」勞工局將開罰30萬

▲▼高雄燁聯鋼鐵油槽燃燒大火。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄燁聯鋼鐵油槽燃燒大火。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

義联集團所屬的燁聯鋼鐵公司位於高雄岡山廠一處油槽昨晚竄火，現場冒出濃煙，火勢相當大，約2個小時後控制火勢，造成一名員工嗆傷送醫，高雄市長陳其邁也到場坐鎮，勒令暫時停工；勞工局初步研判是現場作業勞工於處理高溫研磨屑降溫過程中，因作業不當引起火災；同時事業單位對高溫作業勞工無安全防護，致造成灼傷。違反職業安全衛生法將依法裁處30萬元罰鍰。

這場火警發生於9日21時7分，消防局獲報，燁聯鋼鐵位於高雄市岡山區興隆街的廠區失火，消防局共出動45車96人前往搶救，現場為燃燒冷軋廠內機台及潤滑油溝槽，23時20分火勢控制，23時39分火勢撲滅，一名49歲的男性員工因呼吸喘、雙手紅腫、在搶救時吸入濃煙，由救護人員處置後送醫。

▲燁聯大火，另一抛光研磨線正在運作中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲燁聯大火，另一抛光研磨線正在運作中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

勞工局就燁聯鋼鐵公司冷軋廠火警案實施檢查，首先高雄市長陳其邁已於當晚至前進指揮所坐鎮指揮，周登春局長及勞檢處郭清吉處長亦隨同進駐，並即派員實施檢查，對肇災現場冷軋廠研磨區勒令停工。

經初步研判是現場作業勞工於處理高溫研磨屑降溫過程中，因作業不當引起火災；同時事業單位對高溫作業勞工無安全防護，致造成灼傷。違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將依法裁處30萬元罰鍰。現場安全措施俟火調結果，要求確實檢討改善後方得申請復工審查。

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