水果行闆娘遭螺絲起子捅肚！厚圍兜保命　退休警奪凶器壓制搶匪

記者郭世賢／基隆報導

50多歲張姓男子9日上午6時許，前往豐稔街某家水果行意圖行搶，手持螺絲起子朝80多歲吳姓老闆娘肚子猛刺8、9下，陳姓退休警員剛好經過衝進查看，並奪下張男手中凶器。警方獲報趕抵，與陳員合力將張男壓制並帶回偵辦。老闆娘案發當時身著厚圍兜保護，所幸無生命危險。警詢後，全案依強盜、殺人未遂等罪，將張男移送法辦。

▲水果行老闆娘遭搶匪猛捅肚！厚圍兜保住一命，退休警勇奪凶器壓制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

陳姓退休警員案發當時路過該處，聽到水果店內有爭吵聲，便進入店內查看，發現張男正拿著螺絲起子朝老闆娘腹部捅；陳員趕緊抓住張男的手，將他手中的凶器奪下，陳員反遭對方咬傷；附近民眾見狀，立刻報警處理，警方獲報趕抵現場，與陳姓退休警員共同將張男壓制在地，帶回派出所偵訊。並趕緊將吳姓老闆娘送醫救治，腹部有多處穿刺傷，還好有厚圍兜保護，醫護人員初步檢視，腹部約有8、9處傷口。

▲張男拿著螺絲起子朝老闆娘腹部猛捅。

警方初步調查，張男平日擔任水電臨時工，與家人同住，案發前曾出現在水果店外，疑似勘查地形；張男則向警方宣稱，只是要給吳姓老闆娘警告，並沒有要搶錢的意思，但警方詢問他警告的動機時，他卻答不出來。

60多歲退休警員陳清福，之前在市長官邸擔任過駐衛警，也在基隆警局擔任霹靂小組一員。陳姓退休警員因被咬傷，且身上有多處擦、挫傷。他向警方表示，要對張男提出傷害告訴。警詢後，全案依殺人未遂、強盜未遂及傷害等罪將張男移送基隆地檢署偵辦。

▲全案依殺人未遂、強盜未遂及傷害等罪將張男移送基隆地檢署偵辦。

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