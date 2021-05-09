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自小客違停重機車騎士長按喇叭　2駕駛都吃罰單

▲東港警分局東濱派出所所長蘇俊德說明警方處理流程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局東濱派出所所長蘇俊德說明警方處理流程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一台自小客車在東琉線交通船前方道路讓乘客下車，影響通行，後方重機車騎士不滿長按喇叭示警，執勤的屏東縣東港警方獲報前往了解，進行排解，事件被po上社群媒體引來網友討論，東港警方9日表示，基於交通順暢，先進行排除疏導，未來將根據錄帶等資料，對自小客車及長按喇叭的機車騎士開單告發，可處300~600元罰單。

東港警分局東濱派出所員警於5月8日中午10至12時執行巡邏勤務，因10時40分許接獲110報案趕往現場處理過程中，遇自小客車在東港鎮新生三路與朝隆路口（東琉碼頭前）驟停於路中下客，並遭後方重機車長鳴喇叭，遂上前了解。

警方說，東琉碼頭及華僑市場周遭道路狹窄，每逢假日遊客眾多，又當時尚需處理110派遣案件，員警判斷當場不宜直接攔查告發該自小客車違規，故先予驅離，優先排除交通障礙。

另有關重機車駕駛長鳴喇叭部分，道路交通安全規則第92條明定，違反者將依道路交通管理處罰條例第41條處罰。後續將檢視現場影像，就違規事實依規定舉發。

東港警分局呼籲駕駛人行經路口請減速慢行，注意左右來車，勿任意違停，以維用路人安全。

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