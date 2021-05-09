▲母女同心齊心協力推食農教育，土城女青農林雅婷貼近農耕生態。食農教育「田間焢窯體驗」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

5月的第2個星期日為母親節，，是個感謝母親辛勞奉獻的日子！生活於新北市土城彈藥庫的青農林雅婷，因母親劉麗蘭不遺餘力的維護當地自然環境而深受感動，決定與母親一同經營「彈藥庫森活趣劉老師自然教室」，母女倆齊心協力推廣食農教育，希望能讓現在的小朋友們更貼近農耕與自然生態。

31歲的林雅婷從小生活在土城彈藥庫，這裡曾被劃作司法園區而被徵收，但經過母親不斷努力下，終於保住家園，林雅婷也在那時在心中有了一份守衛家園的使命感。畢業後林雅婷曾考上執照擔任寵物美容師，但工作之餘總想著能為家鄉的土地做些什麼。

▲土城女青農林雅婷與媽媽劉麗蘭老師。

林雅婷深思熟慮後，毅然決然辭去工作並告訴母親說，我想跟您一起經營生態教育，過去您在這片土地孤軍奮戰，現在我要與您並肩作戰。林雅婷與母親是最佳拍檔，林雅婷負責對外行銷、設計農務體驗及生態教學等教案。

母親提供農業專業知識，母女共同創立「彈藥庫森活趣劉老師自然教室」，提供種菜、認識動植物及親子DIY等課程，非常適合大小朋友們一起體驗。此外場內設有藥草園區、有機菜園等，提供來訪的朋友們享受田園生活。

▲蔥油餅DIY。

林雅婷表示，園區所經營的食農教育有為期8堂的短期課程及單日體驗課程，8堂的短期課程內，會提供小朋友們一塊田地，讓小朋友親自體驗蔬菜從播種到收成的過程，並搭配例如製作堆肥、認識菜園常見的毛毛蟲等生態體驗活動。

單日體驗課程除了有常態性的食農教育課程外，也會隨著季節及客人的反應回饋做調整，例如母親節前的課程會帶小朋友們利用季節蔬菜與康乃馨製作蔬菜花束，暑假期間較為炎熱，則辦理夜間生態觀察活動，為的就是要讓來訪的朋友們能體驗多樣化的內容。

▲食農教育體驗。

林雅婷表示，因作物種植種類無法面面俱到，未來規劃透過食農教育課程帶團至新北市優秀青農場域參訪，與其他青農合作，串聯不同地區及特色作物，讓家長與孩子們能夠學習到新北各地區的優質農產知識。

農業局長李玟表示，農村女力一直是農村家庭與社會最重要的力量，對於有意願從事農業的女青年將持續提供相關輔導措施，鼓勵青農返鄉從事農耕，期盼年輕人為農業投入更多創新能量及活力。另外在這個重要的節日裡，也別忘了向辛苦的媽媽們說聲，「謝謝，您辛苦了！」

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