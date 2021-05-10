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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中稱「病毒跑得比公文快」　費鴻泰轟嬉皮笑臉：根本應該被槍斃！

▲▼國民黨團召開「諾富特群聚感染 陳時中擺爛 鄭文燦卸責」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「諾富特群聚感染 陳時中擺爛 鄭文燦卸責」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

華航諾富特飯店疫情延燒，已造成31人染疫，中央流行疫情指揮中心7日揭露，早在2月就有民眾檢舉諾富特飯店一館「混住」，結果在跑公文期間就爆發疫情，指揮官陳時中卻說，公文確實不會跑得比病毒快。對此，國民黨團總召費鴻泰痛批，陳時中不要再嬉皮笑臉，若沒有指揮中心的疏忽，今天不會有這麼多人染疫，「講嚴肅點，你根本應該被槍斃！」

國民黨團10日召開記者會，費鴻泰批評，從二月初有人到指揮中心檢舉，直到四月底爆發疫情，中間都沒有處理，防疫形同作戰，他呼籲陳時中不要再嬉皮笑臉，還說「病毒跑得比公文快」，費鴻泰更痛批「講嚴肅點，你根本應該被槍斃，沒有你和疫情指揮中心的疏忽，會有31人染疫嗎？」直呼台灣人太厚愛陳時中，也許他已經工作彈性疲乏，「該換人就換人。」

費鴻泰奉勸桃園市長鄭文燦，不要滿腦子想著總統大位，先把桃園市民的生命財產顧好才是正辦，搞再多雙標、大內宣，人民終會看破手腳。此外，諾富特由華航100%股，民航局對華航開罰100萬元，觀光局對諾富特開罰15萬元，桃園市府對諾富特每一案裁罰6000元、累計開罰120萬元，質疑根本是在吃人民豆腐，「左手罰款，右手進口袋」，交通部應考慮華航董事長是否適任。

與會的桃園立委萬美玲則表示，桃園民眾對於中央下達防疫規定百分之百配合，但是中央和地方提供民眾的防疫資源真的足夠嗎？她指出，桃園市政府在3月起實施「春季住房專案」，主要是桃園在歷經「部桃」事件對桃園地區旅宿、旅遊業產生重創，桃園市政府為了提振桃園觀光，3月22日還特別針對自由行旅客推出「就是愛桃園」住宿享優惠，她質疑，桃園市政府民明知道諾富特是防疫旅館，竟然通過旅宿補助審核，實在非常離譜。5月5日鄭文燦還對外強調，諾富特管理權責一直都是中央，陳時中立馬打臉說「防疫工作屬於地方政府的事」，桃園市民只看到中央和地方互相推諉、甩鍋。

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