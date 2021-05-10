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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員質疑中央公布足跡標準　柯文哲憂「拖很久」：清消根本是做給大家看

▲▼柯文哲赴市議會進行專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲赴市議會進行專案報告。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前公布案1184足跡，曾於4日到台北市富邦銀行內湖分行，附近為人潮眾多的湖光市場，引發周遭居民擔憂，難道確診者只去一個地點嗎。台北市議員羅智強質疑，中央公布足跡的標準是什麼？台北市長柯文哲也說，自己從以前就主張公開透明，中央是由專家決定是否要公布，但問題是也拖很久，「有時候去清消，根本是做給大家看的。」

案1183為本國籍50多歲男性，為華航機師，今年4月19日及22日分別執勤至越南、泰國，4月28日擔任案1153模擬飛行訓練教官。案1184為本國籍50多歲女性，為案1183同住家人，因案1183檢驗陽性，於5月7日由衛生單位安排就醫採檢確診。其中，案1184的足跡，包括曾於4日約上午10時至11時到位在北市內湖區成功路三段的台北富邦銀行內湖分行。

柯文哲10日赴台北市議會進行專案報告，游淑慧提及，自己就住在台北富邦附近，因為前幾天是母親節，很多鄰里代表、政治人物都在辦活動，上週北市衛生局是否有給北市環保局好幾個點消毒，並非只有台北富邦？黃珊珊回應，只要接到足跡，都會去消毒，足跡公布與否由中央決定。

游淑慧擔心，案1183跟案1184應該就是住在內湖，但住什麼社區、是否搭捷運或公車，誰能保證確診者在路上散步、去超商買東西的話，有沒有戴口罩？黃珊珊透露，自己所知道的是，對方是騎摩托車，但足跡是由中央決定要不要公佈。

台北市議員羅智強也質疑，確診者足跡公布標準為何？柯文哲說，自己以前就主張公開透明，但中央是由專家決定要不要公開，問題是那拖很久了，「有時候去清消，根本是做給大家看的。」

羅智強表示，現在他也不清楚中央公布足跡標準，柯文哲公布就被打，桃園市長鄭文燦公布就沒事，但不論有沒有公布，所有足跡資訊會分享給北市嗎？柯文哲回應，中央認為有危險才會跟北市講。黃珊珊則補充，在台北市的足跡都會講，「我們都會追蹤。」

羅智強說，很多內湖民眾擔心，案1184只會出現在內湖分行嗎？黃珊珊回應，中央公布的內容，大概是在此地待比較久，其他地方是有戴口罩、時間短，就沒有公布，不過該確診者在富邦銀行是有戴口罩的，北市府都知道足跡。

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