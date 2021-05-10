諾富特「混住」釀防疫破口　華航：委託經營不能干涉營運

▲華航諾富特飯店。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者賴文萱／台北報導

華航諾富特飯店群聚釀多起本土案例，外界將矛頭指向業者讓一班旅客和檢疫客混住的管理疏失。立法院交通委員會今（10）日針對外籍航空及國籍航空機組員防疫管理措施進行專題報告，多名立委質疑這起「四不管」案件各個單位都甩鍋，究竟誰要來負責？對此，民航局表示，接獲檢舉時就有要求華航查證；華航則回應，諾富特是華航委託雅高集團經營，華航不能干涉營運。

交委會今日多名立委針對諾富特案責任釐清進行質詢，立委洪孟楷砲轟，2月就有民眾檢舉諾富特有混住情形，結果到4月還沒動作就爆發這次事件，這2個半月每個單位都是公文往返、公文賽跑，怒斥沒有單位想要真正解決事情，最後才跑輸病毒。

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▲立法院交通委員會。（圖／記者賴文萱攝）

對此，民航局長林國顯表示，接獲狀況時有請華航去確認，機組員防疫計畫，依規定就只能住到防疫旅館，因此民航局有要求華航去確認。立委進一步追問，為何諾富特可以未經申經就擅自開放機組員在非防疫旅館混住，華航資深副總陳弈傑則表示，諾富特是華航委託雅高集團經營，華航不能干涉營運。

交通部長王國材強調，目前針對防疫旅館展開全面總體檢，坦言這次諾富特事件，包含中央、地方在管理部分都有疏漏，現在重要的是趕快亡羊補牢。

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