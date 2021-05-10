急件核酸檢測自費太貴挨批　北市聯醫17日調降「7000元→6500元」

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

北市聯醫自3月15日起，將新冠肺炎一般自費篩檢從7000元降至5000元，但快速採檢仍維持7000元，讓外界質疑太昂貴。對此，北市聯合醫院總院長黃勝堅表示，聯合醫院將會調降自費篩檢急件費用，從7000元調降為6500元，預計在17日公布且實施。

關於目前北市自費篩檢、快速採檢費用，目前任職於大陸青島半導體公司的王小姐認為，這有幾個問題，第一是費用有點貴，急件24小時內拿到報告要新台幣7000元，普通的48小時內要5000元，且週六、週日不能檢測。

王小姐指出，她在8日隔離結束，預定返回大陸的班機是12日，本想利用週末的時間進行登機3天前的核酸檢測，因此選擇了離家最近的醫院，但後來上網預約才發現週末並沒有進行檢測，因此10日上午急忙趕往醫院，為了擔心48小時的普通件來不及，所以選擇急件，但費用跟大陸80元人民幣（約新台幣346元）比起來，台灣費用確實比較貴，之前就有聽過台商抱怨此事，認為還可以有更進步空間。

對此，柯文哲10日赴台北市議會所進行專案報告，內容剛好野包括施打AZ疫苗進度規劃，以及核酸檢測訂價合理性。

台北市議員王欣儀表示，北市聯醫從3月15日起，將一般自費篩檢調從7000元降到5000元，之前承諾要調降費用的快速採檢卻維持7000元，究竟何時才會調降？

而北市聯合醫院總院長黃勝堅則說，聯醫將會調降快速自費檢疫費用，從7000元降到6500元，於17日公布且實施。

▲核酸檢驗。（圖／CFP）