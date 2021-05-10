迷因上太空啦！SpaceX啟動登月任務　馬斯克嗨曝：可用狗狗幣支付

▲「DOGE-1登月任務」支援客戶用狗狗幣付款。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）將在明年第一季啟動「DOGE-1登月任務」，同時支援客戶用加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）作為支付貨幣。創辦人馬斯克也興奮地在推特發文表示，「這是太空領域中的第一個加密貨幣、第一次出現的迷因。」

加拿大幾何能源公司（Geometric Energy Corporation）9日發布聲明指出，這是首個能夠完全用加密貨幣支付的商業太空任務，但未透露這次任務的成本。馬斯克（Elon Musk）隨即興奮地在推特發文表示，「這項任務可以透過狗狗幣支付，這是太空領域中的第一個加密貨幣、第一次出現的迷因（meme）。」

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021

SpaceX商業銷售副總裁奧奇內羅（Tom Ochinero​）則說，這次的任務是替星際商業奠定基礎。據了解，重40公斤的立方體衛星DOGE-1，將於2022年第一季搭乘SpaceX的獵鷹9號火箭（Falcon 9）升空，目標是透過感應器和攝影機搜集月球的空間情報。

馬斯克自封為「狗狗幣教父」，從他在推特不斷曝光此款加密貨幣開始，狗狗幣的市值就持續上升，但也很快出現泡沫化。原本預計馬斯克在9日參加美國綜藝節目《週六夜現場》後，狗狗幣的市值能夠從0.69美元飆破1美元，結果卻暴跌將近3成至0.47美元，而目前價格約在0.53美元。

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