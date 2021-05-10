　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

迷因上太空啦！SpaceX啟動登月任務　馬斯克嗨曝：可用狗狗幣支付

▲▼狗狗幣,月球。（圖／達志影像／美聯社）

▲「DOGE-1登月任務」支援客戶用狗狗幣付款。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）將在明年第一季啟動「DOGE-1登月任務」，同時支援客戶用加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）作為支付貨幣。創辦人馬斯克也興奮地在推特發文表示，「這是太空領域中的第一個加密貨幣、第一次出現的迷因。」

加拿大幾何能源公司（Geometric Energy Corporation）9日發布聲明指出，這是首個能夠完全用加密貨幣支付的商業太空任務，但未透露這次任務的成本。馬斯克（Elon Musk）隨即興奮地在推特發文表示，「這項任務可以透過狗狗幣支付，這是太空領域中的第一個加密貨幣、第一次出現的迷因（meme）。」

SpaceX商業銷售副總裁奧奇內羅（Tom Ochinero​）則說，這次的任務是替星際商業奠定基礎。據了解，重40公斤的立方體衛星DOGE-1，將於2022年第一季搭乘SpaceX的獵鷹9號火箭（Falcon 9）升空，目標是透過感應器和攝影機搜集月球的空間情報。

馬斯克自封為「狗狗幣教父」，從他在推特不斷曝光此款加密貨幣開始，狗狗幣的市值就持續上升，但也很快出現泡沫化。原本預計馬斯克在9日參加美國綜藝節目《週六夜現場》後，狗狗幣的市值能夠從0.69美元飆破1美元，結果卻暴跌將近3成至0.47美元，而目前價格約在0.53美元。

►馬斯克上節目搞笑　狗狗幣大跌30%
►SpaceX星艦「五度試飛」首次完整降落！　殖民火星更進一步
►初登火星可能「死一批人」　馬斯克再出狂言：但會是場光榮冒險！

ET快訊
7歲童溺死！姊心碎要弟弟「回岸邊」　招魂一次允杯
兒童遊樂區有「眼鏡蛇洞」！　他誤踩冒出100cm雙蛇嚇翻
快訊／印度旅客返台畫面曝！驚傳「3人有症狀」被帶走
女星整型失敗「鼻子少一塊肉」！　7個月後露臉：長不回來了
快訊／7歲童被拖下水溺斃？　相驗結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

文在寅執政最後倒數！演說誇新冠「死亡率低」　等待北韓回應對話

火車要開了！她遭怪男猛撞「摔下月台縫隙」卡鐵軌　驚悚片曝光

烘乾機突爆炸起火！她出門「忘做1動作」…整間房燒成焦黑廢墟

迷因上太空啦！SpaceX啟動登月任務　馬斯克嗨曝：可用狗狗幣支付

澳洲前防長：中國恐引爆區域戰爭　只有「瘋子」才會掉以輕心

5寶媽「浴缸生產」活活勒死第6孩　屍體藏浴室2天丈夫完全狀況外

新冠康復卻只能「切眼保命」！印度爆罕見感染　疑類固醇導致

雙胞胎學霸獲6.7億獎學金！錄取超過200所大學　嗨喊：破世界紀錄

曾治療普丁政敵　俄前首席醫師人間蒸發！同院已2醫離奇死亡

手機送修「2000萬加密貨幣」沒了！他忘1個小動作　賺的全被偷光

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

文在寅執政最後倒數！演說誇新冠「死亡率低」　等待北韓回應對話

火車要開了！她遭怪男猛撞「摔下月台縫隙」卡鐵軌　驚悚片曝光

烘乾機突爆炸起火！她出門「忘做1動作」…整間房燒成焦黑廢墟

迷因上太空啦！SpaceX啟動登月任務　馬斯克嗨曝：可用狗狗幣支付

澳洲前防長：中國恐引爆區域戰爭　只有「瘋子」才會掉以輕心

5寶媽「浴缸生產」活活勒死第6孩　屍體藏浴室2天丈夫完全狀況外

新冠康復卻只能「切眼保命」！印度爆罕見感染　疑類固醇導致

雙胞胎學霸獲6.7億獎學金！錄取超過200所大學　嗨喊：破世界紀錄

曾治療普丁政敵　俄前首席醫師人間蒸發！同院已2醫離奇死亡

手機送修「2000萬加密貨幣」沒了！他忘1個小動作　賺的全被偷光

被爆涉趙介佑案遭政風訪談　余文「皆按照規定走」：經得起考驗

「防疫保單」大賺！　金管會：目前看來確實大發利市　

7歲童溺死！姊心碎要弟弟「回岸邊」：回到家這邊…招魂一次允杯

韓國「香蕉牛奶」變香氛噴霧！螞蟻人美夢成真　隨時沉浸在甜味中

「0分考卷換水煎包」　南投佛心老闆：鼓勵邊緣學生不放棄努力

LIVE／華航再傳另一機隊教官確診！陳時中最新說明

破門救人反賠錢是真的嗎？　消防員揭《火神》劇情：還有更扯的

從重劃區熱回蛋黃區！板橋新案搶在地客　文化路衝上8字頭

Honda「大改款FIT」已有人下訂成功？台灣本田回應了

伊能靜19歲兒「薄紗開洞女裝」火辣照曝！母親節告白：一輩子愛妳

國際熱門新聞

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

新冠確診男出院！　回家死在鄰居家門前

全村強押「全裸洗門風」！23歲嫩妻遭公開偷腥片

美國進入緊急狀態！輸油管設施遭駭客攻擊

34A升級34D！　45歲媽2度送醫險心臟病發

巴西總統暗示疫情是生化戰：哪國GDP成長最快

日人最想住地方！　橫濱市連9年奪冠

我尚未獲邀WHA　外交聯手衛福：努力到最後

美科羅拉多州爆槍擊案！ 釀7人死亡

美實際染疫死亡恐逾90萬人　佛奇回應了

北韓AV禁片外流！清純派「國民女優」遭處決

威廉哈利失和18個月！前王室記者爆「遭威廉疏離」

緬甸詩人被拘過夜慘死　妻痛訴：內臟全不見了

NASA痛批：中國對太空垃圾不夠負責

更多熱門

相關新聞

他手機送修　2000萬加密貨幣沒了

他手機送修　2000萬加密貨幣沒了

全球加密貨幣熱潮延燒，比特幣（Bitcoin）、狗狗幣（Dogecoin）價格瘋狂飆漲、居高不下。馬來西亞一位華裔男子也做了不少投資，未料手機送修時，卻忘記登出電子錢包app，價值300萬令吉（大約新台幣2000萬）的加密貨幣因此遭竊。

馬斯克「我有亞斯伯格症」！自爆曾吸大麻

馬斯克「我有亞斯伯格症」！自爆曾吸大麻

長征5號週六墜地　五角大廈監控中

長征5號週六墜地　五角大廈監控中

SpaceX星艦「五度試飛」首次完整降落　殖民火星進一步

SpaceX星艦「五度試飛」首次完整降落　殖民火星進一步

SpaceX太空船成功夜降

SpaceX太空船成功夜降

關鍵字：

狗狗幣加密貨幣DogecoinDOGE-1SpaceX太空月球馬斯克Elon Musk

讀者迴響

熱門新聞

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

陳水扁變電線人　他嘆：這樣已Ｎ次

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

采子神隱24天首發聲！

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

身分證520中2碼　全桌鮑魚吃到飽

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面