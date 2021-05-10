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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武親節！　廣東兩家庭爭位扯髮、砸茶壺都來...小女孩一旁看傻眼

▲廣東兩家人因爭位在餐廳上演全武行。（圖／翻攝搜狐網）

▲一旁的小女孩茫然的看著兩家人陷入混戰。（圖／翻攝搜狐網）

記者魏有德／綜合報導

大陸東莞昨（9）日母親節發生一起兩組家庭為了爭搶早茶席位大打出手的鬧劇。從餐廳釋出的畫面可以發現，兩家人坐在同桌，一名白衣男子突然朝一名黃衣女子潑水，隨後兩家人便陷入混戰。過程中，白衣男子一度拿起水壺砸向黃衣女子頭部，黃衣女子也和隔壁的女性互相扯髮，甚至有一名女孩站在衝突現場，茫然的看著大人們大打出手。

▲一旁的小女孩茫然的看著兩家人陷入混戰。（圖／翻攝搜狐網）

▲一旁的小女孩茫然的看著兩家人陷入混戰。（圖／翻攝搜狐網）

據了解，黃衣女子帶著孩子、母親等家人到餐廳喝茶慶祝母親節，從早上8時開始排隊，直至11時才入座。不過，白衣男子帶著家人進到餐廳後便直接坐在這個位子上，雙方因此發生口角。

爭吵過程中，白衣男子先是朝黃衣女子潑水，結果把水潑到對方孩子身上，雖然家屬連忙把孩子抱離座位，但也成為兩方人馬從罵戰到全武行的導火線。隨後，黃衣女子雖拿起杯子潑水反擊，不料，白衣男子隨手抄起桌上的金屬水壺，朝黃衣女子頭上砸了下去，另一名男子也出手對黃衣女子進行毆打，甚至用手去扯黃衣女子的頭髮。

▲白衣男子抄起茶壺朝黃衣女子頭上砸。（圖／翻攝搜狐網）

▲白衣男子抄起茶壺朝黃衣女子頭上砸。（圖／翻攝搜狐網）

眼看衝突越演越烈，工作人員連忙介入，制止雙方家庭繼續對粗。值得注意的是，一位小女孩站在座位邊，茫然的看著大人們動粗，也不知道是嚇傻了，還是感覺到無奈。整個衝突過程在微博上傳開後，有網友表示，「母親節變武親節，最好的示範」；「教壞小孩」；「男生只敢欺負女子，丟臉」。
 

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