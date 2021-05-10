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曾治療普丁政敵　俄前首席醫師人間蒸發！同院已2醫離奇死亡

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）出庭，大批民眾前往法院示威聲援。（圖／路透社）

▲ 納瓦尼因中毒在德國醫院治療長達5個月。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2020年8月遭到毒害，緊急送往西伯利亞地區鄂木斯克第一急救醫院（Omsk emergency hospital No. 1）治療2天，當時為他治療的首席醫師事後被拔擢為當地衛生部長，近日卻傳出突然失蹤，有如人間蒸發。詭異的是，該院去年以來已有2名醫師離奇死亡。

鄂木斯克地區警方向《塔斯社》說明，當地衛生部長穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky）7日駕駛越野車離開森林狩獵基地，此後便無消無息。根據當地內政部聲明，現已出動緊急服務人員、警察、聯邦國家近衛軍等進行搜救，然因地形複雜，加上還有濕地，增加救援難度。消息人士透露，在距離搜索基地6.5公里處發現一輛疑似是穆拉霍夫斯基所駕駛的越野車，搜救仍在進行。

納瓦尼去年8月搭機自西伯利亞飛往莫斯科途中，遭以軍用級神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害，趕緊在鄂木斯克緊急降落，送往當地醫院。當時擔任該院首席醫師的穆拉霍夫斯基在他住院期間多次召開記者會，對外宣稱診斷結果為「代謝失調導致血糖急劇下降」。

鄂木斯克第一急救醫院及俄羅斯當局皆強烈否認納瓦尼是遭神經毒劑攻擊，直到他轉送德國醫院，當地醫生才發現諾維喬克。穆拉霍夫斯基去年11月升任衛生部長時，納瓦尼還發文嘲諷，「只要說謊，捏造診斷結果並準備好取悅老闆，你就會得到獎勵和晉升。」

此前，該院麻醉與復甦科副主任醫師馬什米申（Sergey Maximishin）於今年2月驟逝，享年55歲。他是該院最資深的醫生之一，在納瓦尼住院期間主導治療。另外，該院優秀醫生阿吉舍夫（Rustam Agishev）去年12月中風，今年3月病逝，享壽63歲，目前不清楚他是否曾參與治療納瓦尼。

負責納瓦尼中毒治療！俄資深醫師驟逝　死因惹疑「可能被謀殺」

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