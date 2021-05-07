網紅失蹤11天…離奇陳屍路邊草叢！老公涉重嫌遭逮　IG甜蜜照曝光

▲俄羅斯網紅克莉絲蒂娜與丈夫德米特里。（圖／翻攝自IG／kris_zhuravleva_）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯網紅克莉絲蒂娜（Kristina Zhuravleva）在IG上擁有超過5萬人追蹤，不過她的丈夫在11天前通報她失蹤，結果警方6日在凱薩琳堡附近的一處草叢發現她的屍體，但衣著完整且無明顯外傷，而她的丈夫涉有重嫌，目前已經被警方拘留。

根據《每日郵報》報導，現年28歲的克莉絲蒂娜是小有名氣的網紅，擁有超過5萬人追蹤，她經常在IG分享穿搭照和生活照，也會和丈夫德米特里（Dmitry）一起入鏡，分享甜蜜的日常。不過，警方6日卻在凱薩琳堡附近的一處草叢發現她的屍體，而她穿著完整運動服，且身上並無任何暴力致死的跡象。

據了解，德米特里在11天前報案說克莉絲蒂娜失蹤，但在警方展開大規模搜索後，就將德米特里拘留，因為他涉有重嫌。警方表示，德米特里告訴朋友，克莉絲蒂娜說想一個人靜一靜，所以才會離開，並稱她有可能去了莫斯科。

克莉絲蒂娜的朋友伊蓮娜（Elena Makhalina）說，德米特里打電話時語氣非常平靜，只說克莉絲蒂娜已經離開他了，並稱克莉絲蒂娜收拾了行李，還把手機留在家中，「她想一個人待著，德米特里也說她常常搞失蹤。」

目前警方正在確認克莉絲蒂娜的死因，由於身體沒有明顯外傷，所以也有人猜測她是被注射毒品。這對夫妻的鄰居也表示，從未聽過兩人爭吵，看起來非常恩愛；克莉絲蒂娜也曾發文表示，「嫁給德米特里是我一生中最棒的決定。」

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