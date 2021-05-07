　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

網紅失蹤11天…離奇陳屍路邊草叢！老公涉重嫌遭逮　IG甜蜜照曝光

▲▼俄羅斯網紅克莉絲蒂娜（Kristina Zhuravleva）與丈夫德米特里（Dmitry）。（圖／翻攝自IG／kris_zhuravleva_）

▲俄羅斯網紅克莉絲蒂娜與丈夫德米特里。（圖／翻攝自IG／kris_zhuravleva_）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯網紅克莉絲蒂娜（Kristina Zhuravleva）在IG上擁有超過5萬人追蹤，不過她的丈夫在11天前通報她失蹤，結果警方6日在凱薩琳堡附近的一處草叢發現她的屍體，但衣著完整且無明顯外傷，而她的丈夫涉有重嫌，目前已經被警方拘留。

根據《每日郵報》報導，現年28歲的克莉絲蒂娜是小有名氣的網紅，擁有超過5萬人追蹤，她經常在IG分享穿搭照和生活照，也會和丈夫德米特里（Dmitry）一起入鏡，分享甜蜜的日常。不過，警方6日卻在凱薩琳堡附近的一處草叢發現她的屍體，而她穿著完整運動服，且身上並無任何暴力致死的跡象。

據了解，德米特里在11天前報案說克莉絲蒂娜失蹤，但在警方展開大規模搜索後，就將德米特里拘留，因為他涉有重嫌。警方表示，德米特里告訴朋友，克莉絲蒂娜說想一個人靜一靜，所以才會離開，並稱她有可能去了莫斯科。

克莉絲蒂娜的朋友伊蓮娜（Elena Makhalina）說，德米特里打電話時語氣非常平靜，只說克莉絲蒂娜已經離開他了，並稱克莉絲蒂娜收拾了行李，還把手機留在家中，「她想一個人待著，德米特里也說她常常搞失蹤。」

目前警方正在確認克莉絲蒂娜的死因，由於身體沒有明顯外傷，所以也有人猜測她是被注射毒品。這對夫妻的鄰居也表示，從未聽過兩人爭吵，看起來非常恩愛；克莉絲蒂娜也曾發文表示，「嫁給德米特里是我一生中最棒的決定。」

趕走過敏原，除蟎神器「小紫二代」＋清淨機只要2999元

ET快訊
集氣！柔道童昏迷第17天　近況曝光
台灣新首富「神秘鞋王張聰淵」　雲林起家廠區曝光！全村青年都是
李宣榕入院開刀！　認了「取出不屬於身體的東西」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國、印度供貨難指望　轉向中國求疫苗！已成多國「唯一選擇」

網紅失蹤11天…離奇陳屍路邊草叢！老公涉重嫌遭逮　IG甜蜜照曝光

校園SOD！兒子慘遭女教師「性虐」僅判3年...她否認：是學生想要

日本新冠重症人數創新高　大阪高齡設施爆群聚61確診14死

快訊／菅義偉宣布：延長緊急事態至5／31　範圍再擴大2縣！

科學家曝5到10年內可能「找到外星生命」　目標搜索太陽系之外！

6秒狂揍14拳！亞裔男推嬰兒車上街慘遭暴打　警方證實隨機犯案

男大叫嚇到森林野象　同伴震撼目睹他被瘋狂踩死「4根肋骨全斷」

柔道童瀕腦死引國外關注！《BBC》狠批台灣盲目尊師：輕視孩童人權

錯把除毛膏當刮鬍泡　他抹整張臉糗了！眉毛幾乎不見　頭髮也遭殃

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

美國、印度供貨難指望　轉向中國求疫苗！已成多國「唯一選擇」

網紅失蹤11天…離奇陳屍路邊草叢！老公涉重嫌遭逮　IG甜蜜照曝光

校園SOD！兒子慘遭女教師「性虐」僅判3年...她否認：是學生想要

日本新冠重症人數創新高　大阪高齡設施爆群聚61確診14死

快訊／菅義偉宣布：延長緊急事態至5／31　範圍再擴大2縣！

科學家曝5到10年內可能「找到外星生命」　目標搜索太陽系之外！

6秒狂揍14拳！亞裔男推嬰兒車上街慘遭暴打　警方證實隨機犯案

男大叫嚇到森林野象　同伴震撼目睹他被瘋狂踩死「4根肋骨全斷」

柔道童瀕腦死引國外關注！《BBC》狠批台灣盲目尊師：輕視孩童人權

錯把除毛膏當刮鬍泡　他抹整張臉糗了！眉毛幾乎不見　頭髮也遭殃

藝銅做公益！義賣回饋社會　王令麟勉勵「終身學習、永不放棄」

中國不打變5搶1　洪總早就聽說：沒有所謂有利

「宇宙邦」無敵艦隊　球評力挺5戰PLG封王

美國、印度供貨難指望　轉向中國求疫苗！已成多國「唯一選擇」

【廣編】大蘋果大暢快！維他露「大」蘋果蘇打火紅新上市

51.9萬起！Mitsubishi三菱「國民小車」Colt Plus新年式登場

阿伯強親女童胸部鬼扯沒違反意願　監視器錄到她「皺眉」完蛋了

一隻狗趴在駕駛座擋風玻璃！　「超狂彈跳力」嚇歪網：養到猴子？

2喵1年胖2倍！阿公陪玩「你丟我撿」　遭無視苦笑：只有我瘦了

趙孟姿產後9個月綠島放風　比基尼潛水辣露蜜桃臀

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

格鬥家「女上男下」做愛　陰莖慘斷裂

日本宣布延長緊急事態宣言至5／31

兒時遭兄性侵她飲恨殺全家！從自己兒子下手

法國參院304：0　全支持台灣參與國際組織

美廠莫德納獲評「世界最佳新冠疫苗」！　中國疫苗未入圍

科技YouTuber搶先開箱 iPhone 13 Pro Max

老富豪死在AV嫩妻手裡　包養說法大公開

巴西里約熱內盧爆槍戰　至少23死

比爾蓋茲離婚鬧超兇！家人力挺妻

新郎背不出乘法表　新娘霸氣退婚

亞裔女紐約被打後腦　被嗆滾下車

美股道瓊指數再攀新高　疫苗股下跌

女大生為自拍喪命　遺體在谷底找到

舊金山85歲亞裔阿嬤遭「隨機刺殺」

更多熱門

相關新聞

拜登6月訪歐　盼會晤俄總統普丁

拜登6月訪歐　盼會晤俄總統普丁

美國總統拜登今天表示，他期待在6月的歐洲訪問行程中，能與俄羅斯總統普丁會晤。

男童騎手扶梯　墜下3樓摔斷腿

男童騎手扶梯　墜下3樓摔斷腿

女慘墜12樓　友：男友忌妒她比較紅

女慘墜12樓　友：男友忌妒她比較紅

15歲少年遭搶38秒影片曝！　高個男猛揍頭部

15歲少年遭搶38秒影片曝！　高個男猛揍頭部

想騎手扶梯！他12m高空重摔影片曝光

想騎手扶梯！他12m高空重摔影片曝光

關鍵字：

網紅俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

影／輾警腳風暴網友撻伐...憤怒警轉哀怨請辭！

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

駕駛誤輾警腳狂道歉　桃園警嗆「你故意的」竟告肇逃

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

麻醉劑量不足！她手術時清醒感受「皮肉被劃開」

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

5人聚餐2500元！他拿7折券「我不出錢了」全場錯愕

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

更多

最夯影音

更多
狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！
野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

翻滾一圈！20cm高人行道沒發現　高雄2騎士「左轉道直衝」雙雙噴飛

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面