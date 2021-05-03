15歲少年遭「爆頭搶劫」38秒影片曝！　高個男尾隨進電梯猛揮重拳

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯薩馬拉日前發生一起電梯劫案，高大的男性搶匪尾隨一名青少年進大樓電梯後，拳拳重擊對方頭部，撂倒在地後搶劫得逞，全程僅38秒。被害人是一名15歲的青少年，身上的財物和手機都被搶走，而且頭部受創已立刻送醫治療；警方仍在調查搶匪身分。

▲少年被成年男子打趴。（圖／翻攝自YouTube「ГТРК Самара」）

綜合俄媒報導，電梯內的監視錄影器畫面曝光，本月1日晚間7點剛過，15歲的青少年瓦倫琴科（化名）走的大樓電梯，後方立刻尾隨一名個頭比他高大的成年男子，電梯相當狹窄，只要兩名陌生人共處電梯內便會有壓迫感，至多3至4人就能讓電梯滿載。

進電梯後瓦倫琴科先按下樓層鍵，一旁的男子也隨意按下其中一層，電梯接著緩緩關上。監視器畫面拍下男子側臉，當瓦倫琴科在拉帽子時，他看向這個15歲的青少年，接著抬頭看看電梯天花角落，疑似在尋找監視器，但始終未看向監視器真正裝設的地方。

距離電梯門關上不過9秒鐘，男子很快揮出右拳重擊瓦倫琴科的臉部，兩人隨即發生扭打。儘管瓦倫琴科奮力掙扎，仍然抵不過男子的力氣和身材優勢，頭部再度挨了好幾拳，頃刻間就被壓制在地上。

電梯在4樓打開，男子得手後立刻走出電梯外離開，瓦倫琴科才終於得以站起身。報導指出瓦倫琴科稍後到停車場向一名保全求助報警，因為他的手機和財物都已被搶走。