第一個沒媽媽的母親節　趙少康：我真的很想念妳

▲趙少康回憶已故的母親。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）



記者黃巈禾／台北報導

今天是母親節。中廣董事長趙少康9日在臉書PO出和媽媽的合照，回憶離世的母親。趙少康表示，這是第一個我媽媽過世後的母親節，「媽媽，我真的很想念妳」。

趙少康提到，父親是軍人，終年在部隊，每星期或兩星期週末回家一趟，遇到演習，往往一個月都不能回家，家裡三兄弟和一個妹妹，主要靠母親教養，自己在省立基隆醫院出生，母親生他是難產，因為他是仰著頭而不是低著頭出來的，所以卡在母親產道中下不來，母親受盡痛苦，折騰一夜，最後他是被產鉗夾出來的。

趙少康說道，隨著母親的工作轉換，住過旗山、台北、羅東、台南、台中，也許是孩子太多，無力管教，也許是母親學教育當老師，對他的教育就是信任、放任，相信他的能力，任他自由發展，沒對功課給過什麼壓力，給的只有絕對的支持，母親對他的影響很大，以身教教他要與人為善、要看人的長處、要記住別人的幫助、不要害人、要多做好事。

趙少康還說，多少年來，母親節他們一定會挑一家好的餐廳，一起慶祝，母親在世的時候，不覺得這有什麼可貴，等到母親不在了，才發覺能跟母親在一起過母親節，是多麼幸福的事情，「這是這麼多年來第一次我不能跟媽媽一起過的母親節，實在很不習慣。媽媽，我真的很想念妳。」