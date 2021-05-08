桃園大溪區慶母親節　表揚2021年29名模範母親

▲桃園大溪區慶母親節表揚模範母親。（圖／大溪區公所提供）



記者楊淑媛／桃園報導

母親節前夕，為表達對母親的關愛與感謝，桃園市大溪區公所8日於大溪區文化會館，舉辦「2021年度慶祝母親節模範母親表揚活動」，表揚區內29名模範母親，其中最高齡者為87歲的永福里尤沈素女士，她與從事務農工作的先生含辛茹苦地將7位子女養育成人，總是將最好的留給子女，現今在家享受含飴弄孫之樂。

大溪區福仁里的陳素梅女士，則是在大溪經營20多年的金字塔三角湯圓的老闆，創業之初與丈夫一同經營，未料，丈夫遭逢意外過世，她一肩扛起家中的經濟重擔與照顧子女的責任，將小吃店經營的有聲有色，遠近馳名，是來大溪遊玩必吃美食之一。

▲▼桃園大溪區慶母親節表揚模範母親。（圖／大溪區公所提供）

大溪區長陳嘉聰表示，每一位偉大的母親背後都有一段段感人的故事，他們為子女、父母、社會與鄉里積極付出、不求回報，有的獨自一人辛苦撫養子女長大成人；有的身兼數職，只為給孩子最好的成長環境；有的在家相夫教子、侍奉公婆、噓寒問暖、無微不至，在閒暇之餘，積極參與公眾事務，擔任社區關懷據點志工、環保志工、鄰長、宮廟志工、學校志工等，非常熱心公益，是里內的傑出婦女，也藉由本次的表揚活動致贈每位模範母親賀匾、禮券及康乃馨，來感謝她們對家庭、社會無怨無悔的付出與貢獻。

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