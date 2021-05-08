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社會 社會焦點 保障人權

幫許崑源女兒喬車位　翻臉男飆店家「囂張三小」網：這要怎麼選

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市前議長女兒許采蓁進行母親節拜訪，驚爆一名「藍衣火爆男」喬車位不成，竟飆罵店家。新興區一間店家公布監視影片，表示一名藍衣男到店內大聲咆哮，只是因為不讓借停機車，所以里長大罵，現在店家問網友，難道無法可以處理。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市前議長女兒許采蓁進行母親節拜訪活動，一名藍衣男喬車位不成竟回頭飆罵店家。（圖／翻攝網路影片）

這段影片被公布在網路上，時間在5月8日下午左右，穿著藍色衣服的男子進到店內，表示高雄市前議長許崑源的女兒許采蓁來拜訪，是否能借一個停車位，店家不願意，藍衣男離開後沒多久，又帶了許采蓁進來，到這個時候，雙方氣氛還算好，但就在離開之後，藍衣男第三度進來。

這個時候，藍衣男子表示「里長在這裡」，覺得店家很不給面子，還說「你在囂張什麼」、「要跟你父親告狀」等語⋯讓店家很不高興，把這段影片放到網路上，讓大家來公評。

網友說法表示：「這麼囂張啊！不給停就發飆，團隊裡有EQ這麼差的要怎麼選？」還有「不是太囂張而已，是太蠢，居然不知道現在到處都有監視器，這種人能用來辦事嗎？」

而貼文者表示：「藍衣男子後來就叫里長過來作證，然後警察來了說他在店內咆嘯沒辦法對他做任何處置，頂多只能用社維法處理，然後高機率不起訴。而且還說以後要喬車位可以叫警察來協調，而且還說騎樓可以停車、所以有人在店內咆嘯無法可管?」而記者求證許采蓁本人，尚未獲得回應。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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